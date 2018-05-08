Кадровые перестановки в мэрии Уфы: назначены новые руководители МУП ИСК и «Уфаводоканала»

В уфимской администрации новые назначения, рассказал на утреннем совещании в мэрии 8 мая глава города Ирек Ялалов

Так, руководитель «Уфаводоканала» Аскар Файзуллин назначен директором МУП ИСК. Его кресло в свою очередь займёт Ильяс Гильмутдинов.

Со слов Ирека Ялалова, перед новыми руководителями стоят амбициозные задачи. Для Файзуллина — увеличение объёмов строительства и развитие инфраструктуры. Для Гильмутдинова — решение финансово-экономических проблем предприятия и расчёт со всеми долгами.

— Перспективные районы — Затон и Дёма не обеспечены инфраструктурой. С учетом опыта Аскара Ансаровича надеемся эту очень сложную задачу решить, — сказал мэр. — Ильяс Загитович, я надеюсь, сохранит и нарастит его достижения в «Уфаводоканале». С учетом поддержки города необходимо стабилизировать финансово-экономическую ситуацию на предприятии.