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Кадровые перестановки в мэрии Уфы: назначены новые руководители МУП ИСК и «Уфаводоканала»
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Кадровые перестановки в мэрии Уфы: назначены новые руководители МУП ИСК и «Уфаводоканала» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В уфимской администрации новые назначения, рассказал на утреннем совещании в мэрии 8 мая глава города Ирек Ялалов.
Так, руководитель «Уфаводоканала» Аскар Файзуллин назначен директором МУП ИСК. Его кресло в свою очередь займёт Ильяс Гильмутдинов.
Со слов Ирека Ялалова, перед новыми руководителями стоят амбициозные задачи. Для Файзуллина — увеличение объёмов строительства и развитие инфраструктуры. Для Гильмутдинова — решение финансово-экономических проблем предприятия и расчёт со всеми долгами.
— Перспективные районы — Затон и Дёма не обеспечены инфраструктурой. С учетом опыта Аскара Ансаровича надеемся эту очень сложную задачу решить, — сказал мэр. — Ильяс Загитович, я надеюсь, сохранит и нарастит его достижения в «Уфаводоканале». С учетом поддержки города необходимо стабилизировать финансово-экономическую ситуацию на предприятии.
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