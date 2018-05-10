Власти Бурятии: фирма из КНР, которая арендует лес на 49 лет, займется его восстановлением

УЛАН-УДЭ , 10 мая. / ТАСС /. Китайская компания «МТК-Дженькей», которая возьмет в аренду на 49 лет участок леса в Закаменском районе Бурятии для использования древесины на строящемся лесоперерабатывающем комплексе, будет заниматься лесовосстановительными работами, в противном случае контракт может быть расторгнут, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.

В начале мая на ресурсе Change.org была размещена петиция от имени местных жителей, в которой требуется «предотвратить варварскую вырубку леса в Закаменском районе». К 10 мая ее подписали 11,5 тысячи человек.

"У инвестора, поскольку он берет лес в аренду на долгосрочный период, есть серьезные обязанности. Это природоохоранные мероприятия — лесопосадки новые, обустройство дорог. Без их выполнения контракт может быть расторгнут. Мы понимаем тревогу жителей района и рады, что люди неравнодушны, общественный контроль нам, конечно, нужен, но все ведомства будут подключены к контрольно— надзорной деятельности", — отметил зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Игорь Зураев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что проект получил поддержку в Рослесхозе Минпромторге России , сейчас инвесторы строят завод по производству древесины высокого передела. Освоение леса по проекту начнется не ранее весны 2020 года, когда будет завершено строительство деревообрабатывающего предприятия.

"Такой завод республике нужен, предприятие займется заготовкой и глубокой переработкой не востребованной на внутреннем и внешнем рынках лиственницы. В лесах Закаменского района в основном преобладает лиственница, ее заготовка в республике минимальна, порядка 10% от общего объема добычи. Если эту древесину вовремя не заготавливать, возникает угроза лесных пожаров. Расчетные лесосеки подобраны так, что будет заготавливаться зрелый и перезрелый лес", — подчеркнул Зураев.