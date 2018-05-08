Бессмертная сила любви

Ежегодно 9 мая на государственном уровне и в своих семьях мы чтим бессмертный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг Это поистине всенародный праздник. Тогда на борьбу с захватчиком поднялся весь народ страны. На фронтах и в тылу врага мужество и самоотверженность проявляли люди с разной судьбой и разными убеждениями. Все, от военачальника до солдата и не только военные, но и гражданские лица: мужчины, женщины и даже дети, — вносили свою лепту в разгром немецкого нацизма.

Победа над этим опаснейшим врагом в XX столетии потребовала от нашего народа напряжения всех сил, в том числе и духовных. В первый же день войны Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий (Старогордский) призвал верующих встать на защиту Отечества. «Церковь Христова, ‑ говорилось в его послании, ‑ благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины». И заканчивал он свое первое обращение в дни войны слова: «Господь нам дарует победу».

Все грозные военные годы Церковь непрестанно возносила молитвы за Отечество, укрепляла дух защитников Родины, напоминая евангельскую максиму что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13).

Именно евангельская любовь в тяжкую военную годину сплотила население нашей страны, что необъяснимо с рациональной точки зрения. Ведь к тому времени прошло только 20 лет, как в стране закончилась кровавая братоубийственная гражданская война, и ее следы не были изжиты обществом. Накануне Великой Отечественной войны отголоски классовой борьбы и классовой ненависти еще собирали обильную жатву загубленных человеческих судеб. Тем не менее, люди смогли дать отпор внешнему врагу, не поминая прошлых обид.

В этом проявилось иррациональное действие любви и прощения — добродетелей, которые на протяжении предыдущих 1000 лет взращивало на нашей земле Евангелие Христово. Расчет врага на внутренний раздор не оправдался, центростремительная сила христианской любви спасла наше Отечество. Она спасет его снова, если мы будем хранить заповеди Сына Человеческого и прививать их новым поколениям россиян.

День Победы напоминает нам о миллионах обычных людей — наших соотечественников, дорого заплативших за нее своими не прожитыми годами, не рожденными детьми, не воплощенными мечтами. С тех пор прошли годы, и реальные судьбы защитников нашей Родины стали забываться, а дата все более и более обезличиваться. Большой вклад в сохранение памяти о каждом защитнике нашей страны вносят поисковики, которые до сих пор устанавливают имена прежде неизвестных солдат и дают возможность по-христиански, с молитвой проводить их «в путь всей земли» (Иис. Нав. 23, 14).

Достоин уважения интерес современных россиян к судьбе и месту захоронения своих почивших на поле брани родственников. Работа с архивными документами, ставшими общедоступными через интернет, и забота о воинских захоронениях — благословенный труд и сыновний долг живущих ныне перед отцами, дедами и прадедами, отстоявшими независимость нашей Родины и личную свободу каждого, живущего сегодня в России

Наша Церковь не прекращает поименное поминовение, молясь за богослужением об упокоении конкретных людей: воина Петра, воина Андрея и сотен тысяч других бойцов, вложивших в Великую Победу неоценимый вклад — свою жизнь или здоровье.

Теперь 9 мая — это и день особого поминовения усопших воинов. На заупокойных службах, которые совершаются в храмах накануне вечером и с утра в сам День Победы, возносится совместная молитва любви в память о погибших воинах. Любой христианин может присоединить к этой общецерковной молитве в День Победы свою молитву. Будем помнить их подвиг, помолимся о тех, кто защищал нашу землю в дни той ужасной войны на фронте и приближал ее победу своим трудом в тылу. Молитвенно обратимся к Богу о даровании мира нашему Отечеству, победившему в Великой Отечественной войне.