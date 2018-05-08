Сирень, бархат амурский и спирея: какие растения для озеленения выбирают москвичи

Программа «Миллион деревьев» стартовала в столице пять лет назад. За это время в городских дворах высадили 90,4 тысячи деревьев и 1,9 миллиона кустарников. Озеленение придомовых участков проходит дважды в год — весной и осенью. Участвуют в нем сами москвичи. Они выбирают места для саженцев, сорта растений, которые хотели бы видеть в своих дворах, а также могут их самостоятельно высадить.

О том, почему горожанам нравятся бархат амурский и сирень, из каких регионов России привозят растения и как за ними ухаживают, рассказала начальник отдела объектов озеленения ограниченной жилой застройки города Москвы дирекции столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Цвигун.

— Надежда Евгеньевна, в Москве уже начали высаживать деревья и кустарники по программе «Миллион деревьев». Расскажите, пожалуйста, как определяли места для посадок. Участвовали ли в этом процессе горожане?

— В каких дворах высаживать деревья и кустарники, решают москвичи. Заявки (точнее говоря, схемы посадок с указанием точного месторасположения каждого дерева и кустарника — вплоть до конкретного газона) на озеленение территорий формируются управами районов с учетом пожеланий местных жителей. А с 2014 года горожане могут проголосовать за озеленение своего двора и в проекте «Активный гражданин». Получив сводную информацию по озеленению от префектур округов, специалисты нашего Департамента проверяют, не противоречит ли план высадки деревьев и кустарников во дворе строительным нормам и правилам (СНиП). Мы смотрим, например, каким будет расстояние от новых деревьев до домов и других сооружений, дорог, тропинок, канализационных люков и уже существующих зеленых насаждений. Затем отправляем схемы озеленения в ГБУ «Мосгоргеотрест», где проверяют, не проходят ли коммуникации в запланированных местах посадок. Ведь, как известно, под землей у нас целый город из всевозможных труб. Если выкапывать лунки для деревьев без грамотного и четкого плана, то можно повредить коммуникации.

Только тогда, когда заявки на высадку одобрены во всех инстанциях, формируется итоговый перечень дворов, участвующих в программе «Миллион деревьев». Этой весной деревья и кустарники будут высажены на 1969 дворовых территориях в разных частях Москвы. Они выбраны по итогам голосования жителей в проекте «Активный гражданин». Всего в столичных дворах планируется посадить 2973 дерева и 132 103 кустарника. Еще 1500 деревьев и 50 тысяч кустарников посадят возле 272 социальных учреждений — школ, детсадов, больниц, поликлиник, реабилитационных центров и интернатов.

Бархат амурский мы впервые включили в ежегодное весеннее голосование

— А по какому принципу выбирали сорта деревьев и кустарников для высадки?

— Общий перечень деревьев и кустарников, подходящих для высадки в московских дворах, составлялся по рекомендациям дендрологов. Предпочтение отдавалось неприхотливым и не требующим какого-то специального ухода видам с высокой приживаемостью в городской среде. В проекте «Активный гражданин» москвичи уже могли выбрать, какие именно деревья или кустарники они хотят видеть во дворах своих домов. Горожанам было предложено 10 сортов деревьев — бархат амурский, ель, дуб, черемуха, рябина, ива, клен, ясень, липа и яблоня. Бархат амурский мы впервые включили в ежегодное весеннее голосование. Он очень понравился горожанам. Бархат — раскидистое дерево с густой кроной, достигающее от 15 до 25 метров в высоту. Свое название оно получило благодаря необычной коре, напоминающей по своей структуре дорогую ткань. Видимо, это и привлекло к нему интерес.

Популярностью пользуется и ель обыкновенная. Также москвичи могли проголосовать и за любимые ими виды кустарников: барбарис, дерен, калину, кизильник, лапчатку, шиповник, пузыреплодник, сирень, снежноягодник, спирею или чубушник. Как и в прошлые годы, победа в этой категории досталась сирени. Весной многим москвичам нравится чувствовать ее аромат во дворах. Вторым по популярности стал чубушник — кустарник высотой около двух метров, покрывающийся в июне белыми мелкими цветами.

При озеленении дворов важнее эстетика. Важно, чтобы растения нравились местным жителям

Третье место разделили кизильник и спирея. Осенью листья и плоды кизильника краснеют, поэтому из него получаются очень красивые живые изгороди. А от благоухающей и цветущей белыми цветами в середине июня спиреи двор становится нарядным. Кстати, все деревья и кустарники, которые будут посажены в московских дворах, выращены в специальных питомниках средней полосы России. Это Подмосковье , Воронежская, Тульская и Рязанская области.

— Будут ли разделять места для высадки разных сортов?

— При декоративном озеленении не настолько важно, какие виды находятся по соседству друг с другом. Липа во дворе вполне может соседствовать с яблоней. Строгое разграничение необходимо при высаживании плодоносящих деревьев и кустарников в садоводстве. Например, принято сажать на одном участке вишню нескольких сортов, чтобы опыление проходило лучше и, соответственно, урожай был выше. При озеленении дворов важнее эстетика. Важно, чтобы растения нравились местным жителям. Хотя есть, конечно, некие базовые правила посадок. Так, крупные породы деревьев (дубы, липы, каштаны), которым нужно много места, сажают на расстоянии 10 метров от других деревьев, а маленькие (рябину, черемуху, березу, клен) можно посадить в пяти метрах друг от друга.

— Расскажите, как проходит сам процесс посадки деревьев?

— Из питомников саженец привозят уже с комом земли. Как правило, это молодое дерево возрастом от пяти до семи лет. В соответствии с ГОСТом по городскому озеленению на дворовых территориях дерево должно быть высотой около 3,5 метра и от пяти до семи сантиметров в обхвате. Почву заранее не готовят, все делается единовременно при высадке. Если говорить о дереве, то сначала в земле выкапывается лунка необходимого размера. В нее закладывается подушка из плодородного грунта (его доставляют с деревом), затем в лунку погружается саженец, сверху корни саженца засыпают плодородным грунтом. Вокруг дерева обязательно делается валик из земли на расстоянии 1–1,5 метра от ствола. Это нужно для того, чтобы во время полива вода оставалась в этой лунке, попадала именно в корневую систему, а не растекалась.

Растение просыпается уже на новом месте, поэтому оно быстрее адаптируется к окружающей среде

— Нынешние погодные условия подходят для высадки? Когда планируется полностью завершить работы?

— Высаживать деревья и кустарники можно при температуре до плюс 25 градусов весной и до минус 15 градусов зимой. Поэтому условия для посадки сейчас подходящие. Из-за прохладной погоды вегетационный период растений пока полностью не начался. Деревья и кустарники находятся в полуспящем состоянии. Соответственно, у них меньше стресс от пересадки. Растение просыпается уже на новом месте, поэтому оно быстрее адаптируется к окружающей среде. Планируем завершить посадки в мае.

На высаженные растения в течение одного года распространяются гарантийные обязательства подрядных организаций

— Нужно ли будет ухаживать за саженцами? Какие гарантийные обязательства распространяются на высаженные деревья? Кто несет за них ответственность?

— Подрядная организация, с которой у нас заключен контракт, будет регулярно проверять растения. Контрактами предусматривается также полив саженцев, прополка и рыхление лунок для лучшей воздухопроницаемости. Уход будет продолжаться на протяжении всего вегетационного периода растений, то есть до поздней осени. Но уже в августе — сентябре станет ясно, какие растения прижились, а какие нет. В условиях городской среды допустимый отпад (гибель растений. — Прим. mos.ru ) составляет до пяти процентов для деревьев и до семи процентов для кустарников. Все те саженцы, которые не прижились, восстанавливают подрядчики (согласно условиям контракта). По опыту прошлых лет могу сказать, что обычно приживается около 90–95 процентов всех деревьев и кустарников, высаженных весной по программе «Миллион деревьев».

После завершения вегетационного периода мы передаем растения районам. Далее они уже должны следить за их сохранностью, но на высаженные растения также распространяются гарантийные обязательства подрядных организаций в течение одного года.

— Будут ли в этом году компенсировать потери деревьев, которые погибли при недавнем урагане?

— Да, мы уже обратились в городские организации с просьбой посчитать количество упавших деревьев. Как только будет подготовлен адресный перечень, мы приступим к посадкам.