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Почти в 2 тыс. столичных дворах высадят деревья и кустарники до конца весны
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Почти в 2 тыс. столичных дворах высадят деревья и кустарники до конца весны 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом в интервью официальному сайту мэра Москвы рассказала начальник отдела объектов озеленения ограниченной жилой застройки города дирекции столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Цвигун.
«Этой весной деревья и кустарники будут высажены на 1 тыс. 969 дворовых территориях в разных частях Москвы. Они выбраны по итогам голосования жителей в проекте «Активный гражданин». Всего в столичных дворах планируется посадить 2 тыс. 973 дерева и 132 тыс. 103 кустарника. Еще 1,5 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников посадят возле 272 социальных учреждений — школ, детсадов, больниц, поликлиник, реабилитационных центров и интернатов», — сказал Н. Цвигун.
Он также пояснила по какому принципу выбирали сорта деревьев и кустарников для высадки. Так, общий перечень деревьев и кустарников, подходящих для высадки, составлялся по рекомендациям дендрологов. Предпочтение отдавалось неприхотливым и не требующим какого-то специального ухода видам с высокой приживаемостью в городской среде. В проекте «Активный гражданин» москвичи уже могли выбрать, какие именно деревья или кустарники они хотят видеть во дворах своих домов. Горожанам было предложено 10 сортов деревьев — бархат амурский, ель, дуб, черемуха, рябина, ива, клен, ясень, липа и яблоня. Горожанам очень понравился бархат. Популярностью пользуется и ель обыкновенная.
Также москвичи могли проголосовать и за любимые ими виды кустарников: барбарис, дерен, калину, кизильник, лапчатку, шиповник, пузыреплодник, сирень, снежноягодник, спирею или чубушник. Как и в прошлые годы, победа в этой категории досталась сирени. Весной многим москвичам нравится чувствовать ее аромат во дворах. Вторым по популярности стал чубушник — кустарник высотой около двух метров, покрывающийся в июне белыми мелкими цветами. Третье место разделили кизильник и спирея.
«Условия для посадки сейчас подходящие. Вегетационный период растений пока полностью не начался. Деревья и кустарники находятся в полуспящем состоянии. Соответственно, у них меньше стресс от пересадки. Растение просыпается уже на новом месте, поэтому оно быстрее адаптируется к окружающей среде. Планируем завершить посадки в мае», — добавила Н. Цвигун.
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