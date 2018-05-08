Пост президента ГК «Ланит» после смерти Георгия Генса занял его сын Филипп

Он отметил, что передача полномочий его отца — Георгия Генса — готовилась заранее, и операционное управление в холдинге не изменится. «Все наши топ-менеджеры работают много лет, я на всех довольно сильно рассчитываю, верю в них и планирую текущую парадигму управления сохранить», — сказал он.

Георгий Генс скончался 30 апреля в возрасте 63 лет. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», Генс умер на Камчатке, где катался на горных лыжах.

Ранее соболезнования в связи с кончиной Генса выразил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев . Как отметил и. о. главы кабмина, Генс стоял у истоков развития информационных технологий в России.

IT-холдинг «Ланит», которым владел Генс, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В группу компаний входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.