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Пост президента ГК «Ланит» после смерти Георгия Генса занял его сын Филипп
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Пост президента ГК «Ланит» после смерти Георгия Генса занял его сын Филипп 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Inventive Retail Group, управляющей сетями re:Store, Samsung, LEGO, Филипп Генс занял пост президента группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group) после кончины основателя ГК «Ланит» Георгия Генса. Об этом Филипп Генс сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что передача полномочий его отца — Георгия Генса — готовилась заранее, и операционное управление в холдинге не изменится. «Все наши топ-менеджеры работают много лет, я на всех довольно сильно рассчитываю, верю в них и планирую текущую парадигму управления сохранить», — сказал он.
Георгий Генс скончался 30 апреля в возрасте 63 лет. Согласно данным газеты «Коммерсантъ», Генс умер на Камчатке, где катался на горных лыжах.
Ранее соболезнования в связи с кончиной Генса выразил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Как отметил и. о. главы кабмина, Генс стоял у истоков развития информационных технологий в России.
IT-холдинг «Ланит», которым владел Генс, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В группу компаний входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.
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