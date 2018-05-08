Сколько оружия закупает Китай у России? Китай занял пятое место в списке крупнейших стран-экспортеров вооружения

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2013–2017 годах объем оружейного экспорта из России сократился по сравнению с предыдущей пятилеткой на 7,1%. Тем не менее Россия удержала статус второго по величине экспортера оружия в мире. Однако на некоторых рынках Россия существенно опережает США , несмотря на то что общий объем экспорта американского оружия в отчетные пять лет был выше на 58%.

По подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИИПМ), Россия — вторая страна-экспортер с долей рынка 23%. А оружейный экспорт из США в 2013–2017 годах вырос (по сравнению с 2008–2012 годами) на четверть, обеспечив 34% мирового объема. «Основываясь на сделках, подписанных во время правления администрации Обамы , объем поставок вооружений США в 2013–2017 годах достиг самого высокого уровня с конца 1990-х. Эти сделки и дальнейшие крупные контракты, подписанные в 2017 году, гарантируют США сохранение позиции крупнейшего экспортера вооружений в ближайшие годы», — пояснила директор Программы вооружений и военных расходов СИИПМ Од Флеран.

Крупнейшими импортерами российского оружия являются Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%). Американское оружие в основном экспортируется в Саудовскую Аравию (18%), ОАЭ (7,4%) и Австралию (6,7%). Третье место среди крупнейших экспортеров в опубликованном списке СИИПМ заняла Франция (6,7% в глобальной экспортной доле). Основными рынками сбыта Франции считаются: Египет (25%), Китай (8,6%) и Индия (8,5%). Мировой объем экспорта оружия в 2013–2017 годах вырос по сравнению с предыдущей пятилеткой (2008–2012 год) на 10%. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, три четверти (74%) мирового экспорта вооружений обеспечивали в 2013–2017 годах пять стран: США, Россия, Франция, Германия и Китай. Крупнейшими покупателями оружия в мире стали Индия, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Эти страны импортируют 35% продаваемого оружия. Например, в общем объеме оружия, закупленного в 2013–2017 годах Индией, которая считается крупнейшим покупателем вооружений в мире (12% от общемирового объема закупок), доля России составила 62%.

Ярослав Кабаков , заместитель генерального директора «Финам», заявил, что объем оружейного экспорта из России сократился, основная причина заключается в усилении конкуренции на рынке вооружения. Он добавил: «Кроме традиционных стран-экспортеров, другие страны и компании непрерывно предлагают новую продукцию. Эти страны пытаются занять свои нишу, а поэтому проводят агрессивную экспортную политику, вследствие этого происходят рыночные изменения». Он также отметил, что на рынок вооружения влияет геополитическая обстановка, и тем самым на покупателей оказывается внешнее давление. Таким образом у стран остается выбор только определенных типов вооружения. Однако, этот рынок претерпит изменения.

Кабаков сказал: «Постоянная гонка между наступательным и оборонительным вооружением стимулировала развитие военно-промышленного комплекса и способствовала обновлению военной техники в разных странах, тем самым предоставляя производителям возможность заработать». Он считает, что Россия занимает прочные позиции на мировом рынке вооружений. Россия непрерывно исследует и разрабатывает новые виды оружия, а поэтому вероятность потери своей позиции на рынке очень мала. Россия будет по-прежнему входить в число крупнейших экспортеров оружия в мире. Пятое место в списке крупнейших экспортеров вооружения отдано Китаю, который показывает самые быстрые темпы роста: за последние пять лет прирост объема поставок вооружений и военной техники на мировой рынок по сравнению с предыдущей пятилеткой у Китая составил — 38%. Китай с 2013 по 2017 год поставил свое вооружение 48 государствам. В то время как Россия за тот же период поставила свое вооружение 47 государствам.