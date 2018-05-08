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В Приангарье до Слюдянки начал курсировать веловагон
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В Приангарье до Слюдянки начал курсировать веловагон 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Нынешней весной от столицы Приангарья до Слюдянки в составе пригородного поезда будет курсировать специальный веловагон. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД, внутри можно будет перевозить до тридцати велосипедов по машруту Иркутск-Сортировочный — Слюдянка с мая по октябрь.
Стоит отметить, что данный проект был реализован по просьбам общественных объединений велосипедистов еще в прошлом году. В свой первый рейс он отправился в начале мая 2017 года и тогда им воспользовались более тысячи велосипедистов.
Фото: maxpixel.net.
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