В Приангарье до Слюдянки начал курсировать веловагон

Нынешней весной от столицы Приангарья до Слюдянки в составе пригородного поезда будет курсировать специальный веловагон. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД, внутри можно будет перевозить до тридцати велосипедов по машруту Иркутск-Сортировочный — Слюдянка с мая по октябрь.

Стоит отметить, что данный проект был реализован по просьбам общественных объединений велосипедистов еще в прошлом году. В свой первый рейс он отправился в начале мая 2017 года и тогда им воспользовались более тысячи велосипедистов.

Фото: maxpixel.net.