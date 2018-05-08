В Нижневартовском районе вспомнят всех поименно

9 мая в поселениях Нижневартовского района пройдет множество мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 8.00 жители Излучинска , Большетархово, Новоаганска , Варьегана, Охтеурья, Покура, Зайцевой Речки, Ваты, Ларьяка, Корликов, Чехломея и Агана выйдут на «Вахту Памяти». Ее участниками традиционно станут главы поселений и школьники.

Затем у памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны, включая установленные в Вампуголе, Сосниной и Былино, состоятся митинги «Вспомним всех поименно». По их завершению в 16 поселках и деревнях пройдет праздничный флешмоб, участники которого хором споют легендарный «День Победы».

Также жители Нижневартовского района присоединятся к всероссийской акции «Бессмертный полк», пройдя по улицам с портретами родных-участников Второй мировой.

Традиционно в храмах и часовнях Излучинска, Ваховска, Покура, Ваты, Новоаганска, Агана, Зайцевой Речки и Ларьяка состоятся панихиды и молебны по погибшим участникам ВОВ.

В Излучинске, Большетархово, Ваховске, Покуре и Вате ветеранов соберут на праздничные обеды, а тех, кто не сможет прийти, поздравят на дому.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации Нижневартовского района, легкоатлетические эстафеты и другие спортивные мероприятия намечены в 12 поселениях. Создать праздничное настроение помогут концертные программы и просмотры фильмов о войне.

Самыми многочисленными будут акции «Георгиевская ленточка» и Всероссийская акция «Письмо Победы». Вместе с «Полевой кухней» они охватят 17 поселений Нижневартовского района.

Вечером всех желающих ждут на тематические танцевальные программы.

Стоит отметить, что жители Нижневартовского района, в этом году отмечающего свое 90-летие, внесли свой вклад в Великую Победу. Из 987 призванных из сел и поселков муниципалитета только 170 вернулись домой. Тысячи человек неустанно трудились в тылу, обеспечивая армию всем необходимым.

"Сегодня рядом с нами живут 36 ветеранов войны. Среди них — участник ВОВ — Георгий Васильевич Лаценов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда , вдовы погибших участников войны. Наш святой долг — помнить подвиг ветеранов, быть достойными наследниками, окружать их заботой, вниманием и теплом", — говорит глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

По его распоряжению до 9 мая ветеранам будут произведены выплаты из бюджета района: участники ВОВ получат по 10 тысяч рублей, остальные — по 5 тысяч. В День Победы всем вручат продуктовые наборы.