Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку из-за обвинений в насилии

Обвинения в адрес Шнайдермана от четырех женщин были опубликованы в журнале New Yorker. Прокурор был известен как активист, выступавший в защиту прав женщин, он использовал свои полномочия для судебного преследования продюсера Харви Вайнштейна , обвиненного в сексуальных домогательствах.

"Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением и действиями на посту, однако они будут мешать мне эффективно руководить офисом в это критическое время", — говорится в заявлении Шнайдермана.

Ранее сообщалось, что против Харви Вайнштейна был подан судебный иск по обвинению в изнасиловании.