Жизнь победителей: за ордена платили по 10-50 руб. каждый месяц

Накануне 73-й годовщины победы над фашистами историк Пётр Лизогуб рассказывает корреспонденту « АиФ в Кузбассе» о том, как Кузбасс переходил на мирные рельсы.

Чем заменили броню?

Анна Иванова , «Аиф в Кузбассе»: Пётр Петрович, Кузбасс во время войны принял множество заводов и получил мощный промышленный импульс, но после победы потребность в броне, снарядах и пулемётах снизилась. Как предприятия и люди привыкали к миру?

Пётр Лизогуб

Пётр Лизогуб: Военный заказ всё же оставался, КМК хоть и в гораздо меньших объёмах, но продолжал выпускать бронированную сталь. В большинстве своём производство на комбинате перешло с легированной на простую сталь — это сделать было гораздо проще, чем наоборот.

Интересно складывалась судьба машзавода , или завода № 526. Он начал работать в 1941 г., выпускал востребованные на войне пулемёты Дегтярёва. На фронте его продукция составляла 1/7 доли всех пулемётов этой марки. После 1945 г. поначалу предприятие перевели на ширпотреб. Поскольку в основном на заводе трудились токари, фрезеровщики, то им не составило большого труда производить коньки, шпингалеты, крючки. А позже машзавод перепрофилировался и стал выпускать свёрла, буры и прочую технику для шахт.

— Трудовой режим тоже стал менее напряжённым?

— Бешеный рабочий ритм, уголовная ответственность за опоздание или уход с рабочего места — эти трудовые условия военного времени сменяются на восьмичасовой день и шестидневную неделю. Люди стали получать отпуска. В 1945-1947 гг. 9 мая стал выходным днём. А потом его вновь сделали рабочим — видимо, посчитали, что слишком расточительно использовать день для отдыха, пока страна восстанавливалась. Выходной вновь вернули лишь в 1965 г.

Из бараков — во дворцы

— В 30-е гг. люди жили в землянках и бараках, потому что все силы были брошены на промышленное строительство. Во время войны тоже комфорт отошёл на задний план. Что изменилось в бытовых условиях народа-победителя?

— Если посмотреть с высоты птичьего полёта на послевоенный Новокузнецк , узнать его будет трудно: сплошь бараки и избы, рядом с шахтами горы угля и небольшие островки капитального жилья. В годы войны гражданское строительство практически не велось. В конце 1944 г. КМК начинает капитальное гражданское строительство. В конце 40-х гг. Новокузнецк стал преображаться на глазах. Появляется столичный масштаб, непревзойдённая архитектура. Только здания сталинской застройки красивы, просторны, но строились медленно и дорого. А жильё нужно было в массовом количестве. Форсировать жилищное строительство ещё в 1930-х пытался Эрнст Май проектом соцгорода с однотипными трёхэтажными домами. И после войны, во второй половине 1950-х гг. город перешёл на крупноблочное, а затем и крупнопанельное строительство. Были рекорды: пятиэтажку возводили за месяц! Появилась возможность давать квартиры бесплатно от предприятия.

— Люди с головой окунулись в заботы и радости мирной жизни или всё же опасались, что начнётся новая война, теперь уже с США

— Ожиданием новой войны не жили. Но сталинские послевоенные дома строили с бомбоубежищами. Тогда не исключалась возможность ядерной войны, а бомбоубежище считалось средством защиты от взрыва и излучения. Например, в доме, где находится краеведческий музей, двухуровневый подвал. В советские годы там хранился неприкосновенный запас еды.

Какие льготы за подвиги?

— Как жили вернувшиеся с войны герои? Имели ли льготы, внеочередное жильё?

— Из Новокузнецка за годы войны ушло на фронт 64 тыс. человек, каждый четвёртый не вернулся с полей сражений. А те, кто вернулся, не имели такого пристального внимания, как сейчас ветераны. Тогда ведь, по большому счёту, по наградам людей не делили: у одного — звезда Героя (кстати, всего наших земляков — Героев Советского Союза — 53 человека), а у другого — медаль «За отвагу», а третий сутками у станка пулемёты собирал… Были частные случаи. Например, отец погибшего новокузнечанина Героя Советского Союза Александра Павловича Лебедева обратился в горсовет с жалобой на тяжёлые жилищные условия. Ему выделили жильё. Также вдовам и детям Героев Александра Красилова и Леонтия Черемнова город на собственные средства построил отдельные частные дома и переселил их из старых домиков.

В СССР награждённым орденами шли ежемесячные выплаты от 10 до 50 руб. Эта система была введена до войны. В 1948 г. эту льготу отменили. Тогда же отменялся бесплатный проезд в трамваях для орденоносцев. Единственное, в кинотеатрах, на вокзалах награждённые обслуживались вне очереди, имели льготу по оплате жилплощади. Система поощрения ветеранов (в материальном смысле) вернулась в полной мере только во времена Брежнева, со второй половины 1960-х. И к концу 1980-х гг. уже существовала мощная система поддержки ветеранов в плане денег, продуктовых наборов, скидок на жильё.

— Какие славные имена героев войны из Кузбасса мы должны помнить?

— Самые известные — уже упомянутые мной Красилов, Черемнов, Герасименко. До недавнего времени считалось, что они совершили единственный групповой подвиг в ВОВ: одновременно бросились на амбразуры вражеских дзотов, чтобы закрыть их своей грудью. Недавно, как мне рассказали, исследователи обнаружили подвиг шестерых героев, тем не менее наши новокузнечане остаются первыми.