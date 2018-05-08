Система очистки ливневых стоков в Барнауле оказалась эффективной

Комплекс по очистке талых и ливневых вод, построенный для туркластера Барнаула , прошел проверку Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края

Для испытания была взята проба объемом 5,2 литра. Специалисты пришли к выводу, что сточные воды соответствуют СанПиН, количество загрязняющих веществ в них даже ниже нормы.

Комплекс по очистке воды из ливневой канализации был построен в 2016-2017 годах. Он принимает стоки из новых ливневок на ул. Л. Толстого, пр. Ленина, ул. Мало-Тобольской, пр. Социалистического (в границах туркластера). Стоки собираются в накопительные подземные резервуары, находящиеся на глубине 12 метров, а затем проходят 4 этапа очистки.