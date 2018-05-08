Ветераны рассказали о войне медицинскому классу

Ветеран Валентина Анатольевна с самого начала задает верный тон песней «Священная война». Школьники встречались с настоящими бойцами. Кто-то сражался на передовой, другие ковали Победу в тылу. Те же, кто был слишком юн во время Великой Отечественной, поднимали экономику страны в послевоенное время. Лидия Иннокентьевна Лебедева в 1945 была дошкольницей, тот майский день забыть не может.

«9 Мая 1945 в Новосибирске возле оперного театра стоял большой репродуктор, объявили, что конец войне. И народу было очень много!», — вспоминает Лидия Иннокентьевна.

Вдовы ветеранов много рассказывают о голоде — хлеб выдавали по карточкам, о работе — собирали снаряды, все для фронта. Ветераны войны подходят к делу по-мужски, и школьники узнают о битвах, тактике и стратегии, об освобожденных землях.

— Какие страны вы освободили? — спрашивают школьники участника Великой Отечественной войны Дмитрия Маслова

Польшу, Германию , закончил войну в Берлине, — отвечает ветеран.

Обеспечить медицинской помощью инвалидов и участников войны — одна из важных задач областной больницы. Она появилась она в конце 30-х годов как спецбольница для помощи раненым на озере Хасан.

В августе 1941 года областная больница преобразована в эвакогоспиталь 2493. В книге приказов с первых дней войны мы видим в списке сотрудников, которые освобождались от работы для мобилизации в армию.

Чтобы сохранить память, создали зал истории Новосибирской областной больницы. Один из инициаторов — Григорий Фомин. Он здесь трудился несколько десятилетий, больше 20 лет был начмедом, работал со многими медиками-ветеранами.

«Хочу сказать о Ревекке Ильиничне Берштейн. Мы всегда звали ее Рива Ильинична. Она служила в годы войны на Тихоокеанском флоте, была старшим врачом авиабазы, исполняла обязанности главного невролога. В чине майора она вернулась в областную больницу», — вспоминает ветеран Новосибирской областной клинической больницы Григорий Фомин.

Школьникам говорят, им даже не представить, как жили и что чувствовали их ровесники в военные годы. Возможно, потому, что ветераны сделали все для мирного неба над головой.

«Нас воспитывали с такой установкой, что такого больше не повторится. Ветераны сделали все для этого», — говорит ученица 10 медицинского класса школы №170 Елизавета Николаева.

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