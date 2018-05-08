Москва, 8 мая /Синьхуа/ — В период нового срока президента Владимира Путина в российской внешней политике усилится работа на восточном направлении. Такого мнения придерживается российский политолог, генеральный директор Центра политической информации в Москве Алексей Мухин.
"Усиление интенсивности работы на Востоке, пожалуй, одна из характерных особенностей внешнеполитического курса России в ближайшее время", — сказал А. Мухин в интервью агентству Синьхуа.
По его словам, в период нового срока В. Путина, скорее всего, никаких существенных изменений в российско-американских отношениях не произойдет. «В ближайшее время перспектив уйти от прямого конкурентного столкновения США и РФ просто нет. Мы обречены на конфликт. Он носит экономический характер, не военный. То есть принципиальных изменений в российско-американских отношениях в ближайшие годы не будет», — считает эксперт.
Однако он прогнозирует существенные изменения по другим направлениям.
"На европейском направлении контакты будут восстанавливаться, и их интенсификация будет очевидной", — уверен А. Мухин.
"На восточном направлении планируется усиливать взаимодействие с Китайской Народной Республикой, одновременно проводя диверсификацию политики и усиление контактов и торгового оборота с Японией, Республикой Корея, Вьетнамом. По этим направлениям ведется очень серьезная работа", — отметил эксперт.