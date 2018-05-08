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В Баку открылась разноуровневая дорожная развязка
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В Баку открылась разноуровневая дорожная развязка 

Мир24 1 час назад
В столице Азербайджана открылась разноуровневая дорожная развязка и переезд от Бакинского олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева. Первым новую эстакаду осмотрел президент республики Ильхам Алиев, торжественно перерезав красную ленту, информирует телеканал «МИР 24».
Отмечается, что в ходе строительства новой инфраструктуры были проделаны широкомасштабные работы. В частности, для безопасного движения в темное время суток в тоннеле и на подъездных дорогах установили световые опоры, а также перенесли канализационные линии и линии связи, оказавшиеся на участке новой трассы.
Развязка должна заметно разгрузить трафик и сократить пробки в центре города.
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