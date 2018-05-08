Обрезали деревья и снесли огромный щит: смотрим, как реконструируют Макаровский мост

На Макаровском мосту не прекращаются работы по глобальной реконструкции. Свежие снимки реконструкции екатеринбургский фотограф Владимир Задумин опубликовал на форуме Е1.RU. Там же он рассказал, что рядом с мостом снесли огромный рекламный щит.

— Выход на сушу в направлении улицы Бориса Ельцина расчистили от растительности, демонтировали огромный рекламный щит, — рассказал Задумин. — Сейчас на стройке у берегов Исети пока готовы примерно две трети опор. Со стороны вокзала, где на подходе к пруду сооружается балочная система, построили, но ещё не объединили сверху стоечные опоры. Часть промежуточных опор с расположением в русле реки имеют готовые основания, другие — в начальной стадии строительства.

По словам фотографа, напротив Управления железной дороги прокладывают коммуникации.

Реконструировать Макаровский мост начали в сентябре прошлого года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжают ездить машины и трамваи. Ближе к июню в Исети из-за строительства Макаровского моста понизят уровень воды.