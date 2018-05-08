Ещё
Обрезали деревья и снесли огромный щит: смотрим, как реконструируют Макаровский мост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обрезали деревья и снесли огромный щит: смотрим, как реконструируют Макаровский мост 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Макаровском мосту не прекращаются работы по глобальной реконструкции. Свежие снимки реконструкции екатеринбургский фотограф Владимир Задумин опубликовал на форуме Е1.RU. Там же он рассказал, что рядом с мостом снесли огромный рекламный щит.
— Выход на сушу в направлении улицы Бориса Ельцина расчистили от растительности, демонтировали огромный рекламный щит, — рассказал Задумин. — Сейчас на стройке у берегов Исети пока готовы примерно две трети опор. Со стороны вокзала, где на подходе к пруду сооружается балочная система, построили, но ещё не объединили сверху стоечные опоры. Часть промежуточных опор с расположением в русле реки имеют готовые основания, другие — в начальной стадии строительства.
По словам фотографа, напротив Управления железной дороги прокладывают коммуникации.
Реконструировать Макаровский мост начали в сентябре прошлого года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжают ездить машины и трамваи. Ближе к июню в Исети из-за строительства Макаровского моста понизят уровень воды.
e1.ru: последние новости
500 листов объяснений: суд начал рассматривать иск прокуратуры к «Гринвичу» От красавцев офицеров до танков: смотрим в прямом эфире генеральную репетицию парада в Екатеринбурге На всякий чрезвычайный случай: рассказываем о секретном бункере связи под Екатеринбургом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1242
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом335
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли18
В ФРГ оценили вероятность столкновения ЕС и РФ156
В Красноярске загорелся Дворец спорта37
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение