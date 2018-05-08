Почему СС считали «помойным ведром Европы»

По замыслу руководства Третьего рейха в войска СС должны были набираться представители цвета немецкой нации, но по факту они очень быстро получили характеристику «помойного ведра Европы». Почему так вышло?

Котел наций

То что в СС брали лишь немцев, имевших «арийское происхождение» и обладавших многими достоинствами, не более чем миф. В рядах этой организации можно было встретить людей таких национальностей, которые в Третьем рейхе совсем не жаловались: славян, французов, венгров, румын, албанцев, выходцев с Кавказа и из Средней Азии. Причем это были далеко не самые лучшие представители своих народов, предатели родины, нанявшиеся на службу к фашистам.

Все началось со Скандинавии. Первыми в 1940 году появились Общие отряды СС Фландрии, вслед за ними — Нидерландские СС. В 1941 году к ним прибавились Норвежские СС. Правда, все это были народы, по своей культуре и истории близкие немцам. Но когда во время Второй мировой войны в войсках СС возник кадровый голод, большинство требований к членам этой организации отпало. Актуальным осталось лишь одно-единственное условие: преданность Германии и рейхсфюреру СС. Дошло до того, что в 1944 году по всей Франции расклеивались агитационные плакаты о призыве вступать в войска СС. Сотрудников в организацию, куда до этого попасть было крайне сложно из-за строгого отбора, начали набирать как грузчиков на работу в порт. Причем подобная ситуация наблюдалась во всех оккупированных странах Европы.

От иностранцев к уголовникам

Не удивительно, что к предателям, шедшим служить в СС, относились крайне отрицательно. Тем не менее в штате этой организации появилось немало дивизий, полностью укомплектованных иностранцами. Из норвежцев, датчан, бельгийцев и голландцев были составлены 12 дивизий СС. Мусульмане Боснии, Герцеговины и Хорватии сформировали три дивизии СС. Пять дивизий СС были созданы из добровольцев Италии Венгрии и Франции, шесть дивизий — из латышей, эстонцев, литовцев, русских, украинцев и белорусов. Всего историки насчитали 43 дивизии СС, укомплектованные иностранным личным составом.

Самое удивительное, что в СС шли добровольцами граждане государств, которые никогда не были оккупированы немцами: финны, румыны, болгары и испанцы. Такие «идейные» нелегально переходили границы, лишь бы вступить в ряды СС.