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Башкирия предложила Татарстану вместе бороться за языки
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Башкирия предложила Татарстану вместе бороться за языки 

Казанский Портал 58 минут назад
Фото: Реальное время
Всемирный курултай башкир хочет создать коалицию с Татарстаном и другими республиками, чтобы отстоять обязательное изучение национальных языков в школах. Организация считает, что попытка узаконить необязательность родных языков создаст угрозу межнациональному миру.
«Реакция Всемирного курултая башкир во многом обусловлена тем, что в Татарстане борются за татарский язык всерьез. На их фоне так быстро признать поражение как-то не очень удобно», — заявил газете «Коммерсантъ» политолог Аббас Галлямов.
Недавно в Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении госязыков республик. Школьники будут их изучать, только если сами этого захотят. Есть еще одно условие: изучение национальных языков не должно идти в ущерб изучению русского языка. Фактически татарский становится факультативным.
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