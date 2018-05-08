Планы Путина: сделать РФ одной из крупнейших экономик и победить бедность

Кремль опубликовал новый майский указ Владимира Путина. Объемный документ в этот раз больше касается экономики и вложениям в человеческий капитал. Достижимы ли поставленные цели?

Указ — это сжатый пересказ послания Путина, ставший документом, указанием к действию. Через шесть лет Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Сократить бедность в два раза. Несырьевой экспорт России — четверть триллиона долларов; ипотека — ниже 8%; 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, и пять миллионов россиян должны каждый год улучшать жилищные условия. Средняя жизнь к 2024 году — 78 лет, а к 2030 году — 80. 25 миллионов человек занятых в малом и среднем бизнесе. И это лишь несколько тезисов.

Новый майский указ охватывает множество сфер: здоровое питание, медицина, спорт, наука, культура, включая покупку инструментов для музыкальных школ. Реализуемо ли все это? Однозначного ответа нет. Россия сейчас ниже десятого места по размеру экономики. И чтобы попасть в пятерку за шесть лет, нужны огромные усилия. Если большинство из того, что написано в указе, претворят в жизнь, то шансы, наверное, есть. Для этого страна должна расти темпами выше мировых.

А у нас даже МЭР пока прогнозирует рост в 2018 году чуть больше 2%. И только через пару лет он достигнет 3-3,5%, заявлял Максим Орешкин . То есть дойдет до среднемирового. Но многие пункты вполне выполнимы. У нас бедных около 20 миллионов человек. Выравнивание МРОТ и прожиточного минимума уже отчасти решает задачу, говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин . Другое дело, что считать бедностью.

Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Надо же понимать, что это не настоящая бедность — это крайняя бедность. На самом деле, бедность гораздо более широкое понятие. Когда человек чего-то лишен существенного и не может полноценно участвовать в социальной жизни общества, например, из-за того, что ему не хватает на это денег. Вот если мы начнем шире и полноценно определять бедность, то мы обнаружим, что речь идет не о 20 миллионах или меньше, а возможно, о 40 плюс. И в этом случае, я боюсь, снизить ее в два раза будет крайне затруднительно».

Если вспомнить прошлые майские указы, то они выполнены, но не все. Повышение зарплат бюджетникам, в том числе преподавателям, ученым — это сделано. Хотя порой ценой неимоверных усилий регионов, которые залезали в долги. Но те майские указы — это не только социалка. Первый из 11 документов касался долгосрочной экономической политики. И там тоже были пункты про модернизацию, рост инвестиций, производительность труда. А в указе о жилищной политике было про ипотеку: чтобы ставка была не выше 2% над инфляцией. В прошлом году у нас инфляция была рекордно низкой — 2,5%. Но средняя ставка по ипотеке немногим ниже 10%. Это важно учитывать.

Валерий Миронов. Выполнению тех указов помешал экономический коллапс: санкции, падение цен на нефть (кто в 2012 году мог предсказать отметку в 28 долларов за баррель?) Страна должна была потратить на модернизацию деньги из кубышки. Но их пришлось потратить просто на жизнь. Сейчас цены на нефть достаточно комфортные, и новой драмы вроде не ожидается, а к санкциям страна адаптировалась. Так что шансов даже больше, чем в прошлый раз. Немаловажно изменить и основной подход, говорит замдиректора Института «Центр развития ВШЭ

Валерий Миронов замдиректора Института «Центр развития ВШЭ» «Нужно не просто размазывать по всей стране ресурсы, какие-то абстрактные строить инфраструктурные проекты. А нужно идти от секторов, где мы хотим повысить конкурентоспособность, оценивая потребность в инвестициях и те реформы институциональные, которые нужно провести в рамках этих секторов в регионах, то есть строить своего рода институционально-отраслевые матрицы. Это новый подход снизу вверх, от частного к общему».

Конкретные меры должно к октябрю придумать правительство, а также найти деньги. Сколько потребуется на указ? Опрошенные экономисты сходятся на оценке в 10 трлн рублей. Ее недавно со ссылками на источники приводил и Bloomberg . Найдутся ли они? Это общая цифра за шесть лет, то есть примерно полтора триллиона в год. Невыполнимого нет: бюджетный маневр, благо перевооружение армии практически завершилось. А также внутренние заимствования, повышение пенсионного возраста, к которому уже все готовы, а реформу недавно анонсировал Медведев.

Вполне вероятно, что хватит даже без повышения налогов. Сам Владимир Путин в ходе инаугурации говорил и о ментальном факторе. Страна за свою историю не раз достигала высот, которые казались недостижимыми. Но упомянул и о расслабленности и самоуспокоенности. Из-за них, как известно, благие начинания тоже не раз проваливались.