Планы Путина: сделать РФ одной из крупнейших экономик и победить бедность 

Кремль опубликовал новый майский указ Владимира Путина. Объемный документ в этот раз больше касается экономики и вложениям в человеческий капитал. Достижимы ли поставленные цели?
Указ — это сжатый пересказ послания Путина, ставший документом, указанием к действию. Через шесть лет Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Сократить бедность в два раза. Несырьевой экспорт России — четверть триллиона долларов; ипотека — ниже 8%; 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, и пять миллионов россиян должны каждый год улучшать жилищные условия. Средняя жизнь к 2024 году — 78 лет, а к 2030 году — 80. 25 миллионов человек занятых в малом и среднем бизнесе. И это лишь несколько тезисов.
Новый майский указ охватывает множество сфер: здоровое питание, медицина, спорт, наука, культура, включая покупку инструментов для музыкальных школ. Реализуемо ли все это? Однозначного ответа нет. Россия сейчас ниже десятого места по размеру экономики. И чтобы попасть в пятерку за шесть лет, нужны огромные усилия. Если большинство из того, что написано в указе, претворят в жизнь, то шансы, наверное, есть. Для этого страна должна расти темпами выше мировых.
А у нас даже МЭР пока прогнозирует рост в 2018 году чуть больше 2%. И только через пару лет он достигнет 3-3,5%, заявлял Максим Орешкин. То есть дойдет до среднемирового. Но многие пункты вполне выполнимы. У нас бедных около 20 миллионов человек. Выравнивание МРОТ и прожиточного минимума уже отчасти решает задачу, говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Другое дело, что считать бедностью.
Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Надо же понимать, что это не настоящая бедность — это крайняя бедность. На самом деле, бедность гораздо более широкое понятие. Когда человек чего-то лишен существенного и не может полноценно участвовать в социальной жизни общества, например, из-за того, что ему не хватает на это денег. Вот если мы начнем шире и полноценно определять бедность, то мы обнаружим, что речь идет не о 20 миллионах или меньше, а возможно, о 40 плюс. И в этом случае, я боюсь, снизить ее в два раза будет крайне затруднительно».
Если вспомнить прошлые майские указы, то они выполнены, но не все. Повышение зарплат бюджетникам, в том числе преподавателям, ученым — это сделано. Хотя порой ценой неимоверных усилий регионов, которые залезали в долги. Но те майские указы — это не только социалка. Первый из 11 документов касался долгосрочной экономической политики. И там тоже были пункты про модернизацию, рост инвестиций, производительность труда. А в указе о жилищной политике было про ипотеку: чтобы ставка была не выше 2% над инфляцией. В прошлом году у нас инфляция была рекордно низкой — 2,5%. Но средняя ставка по ипотеке немногим ниже 10%. Это важно учитывать.
Выполнению тех указов помешал экономический коллапс: санкции, падение цен на нефть (кто в 2012 году мог предсказать отметку в 28 долларов за баррель?) Страна должна была потратить на модернизацию деньги из кубышки. Но их пришлось потратить просто на жизнь. Сейчас цены на нефть достаточно комфортные, и новой драмы вроде не ожидается, а к санкциям страна адаптировалась. Так что шансов даже больше, чем в прошлый раз. Немаловажно изменить и основной подход, говорит замдиректора Института «Центр развития ВШЭ» Валерий Миронов.
Валерий Миронов замдиректора Института «Центр развития ВШЭ» «Нужно не просто размазывать по всей стране ресурсы, какие-то абстрактные строить инфраструктурные проекты. А нужно идти от секторов, где мы хотим повысить конкурентоспособность, оценивая потребность в инвестициях и те реформы институциональные, которые нужно провести в рамках этих секторов в регионах, то есть строить своего рода институционально-отраслевые матрицы. Это новый подход снизу вверх, от частного к общему».
Конкретные меры должно к октябрю придумать правительство, а также найти деньги. Сколько потребуется на указ? Опрошенные экономисты сходятся на оценке в 10 трлн рублей. Ее недавно со ссылками на источники приводил и Bloomberg. Найдутся ли они? Это общая цифра за шесть лет, то есть примерно полтора триллиона в год. Невыполнимого нет: бюджетный маневр, благо перевооружение армии практически завершилось. А также внутренние заимствования, повышение пенсионного возраста, к которому уже все готовы, а реформу недавно анонсировал Медведев.
Вполне вероятно, что хватит даже без повышения налогов. Сам Владимир Путин в ходе инаугурации говорил и о ментальном факторе. Страна за свою историю не раз достигала высот, которые казались недостижимыми. Но упомянул и о расслабленности и самоуспокоенности. Из-за них, как известно, благие начинания тоже не раз проваливались.