Президент Бразилии заявил, что не боится ареста в связи с делом о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 8 мая. / ТАСС /. Президент Бразилии Мишел Темер утверждает, что не боится ареста по делу о коррупции после окончания мандата, когда он потеряет частичный иммунитет от уголовного преследования. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник в интервью радиостанции CBN.

"Я не боюсь, нет. Это было бы возмутительно. Сожалею, что мы об этом говорим", — сказал бразильский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сравнил открытое против него дело с расследованием убийства в условиях, «когда нет трупа». «Это абсолютно неадекватный процесс: он начался по непонятной причине, продолжается по непонятной причине и закончится по непонятной причине», — отметил глава государства.

Полномочия Темера истекают 31 декабря этого года. Он не исключает, что будет вновь баллотироваться на высший пост на выборах, которые состоятся в октябре. Однако окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства пока не принял. «Я могу стать [кандидатом], но я вне всякого сомнения откажусь от этой идеи, если в какой-то момент все скажут, что наилучшим претендентом на этих выборах будет кто-то другой», — пояснил бразильский лидер.

Ранее судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Луис Роберту Баррозу продлил на 60 дней срок антикоррупционного расследования в отношении Темера. Уголовное дело, о котором идет речь, пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение.

По их версии, полученные незаконным путем средства президент мог вложить в ремонт дома своей дочери Маристелы Темер. 3 мая она была вызвана на допрос в отделение Федеральной полиции в Сан-Паулу. Глава государства настаивает на своей невиновности.