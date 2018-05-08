Баварцы отказались ставить бюст офицера вермахта в аэропорту Волгограда

Известный общественный деятель из Баварии Кристиан Хольц заявил, что запланированная на 10 мая установка в аэропорту Волгограда бюста немецкому политику, ветерану боев за Сталинград и кавалеру Железного креста Францу Йозефу Штраусу не состоится. Рассказать подробности нашумевшего инцидента он категорически отказался.

То, что делегация баварской общественной организации OWWF Ost West Wirtschaftsforum Bayern собирается посетить Волгоград на День Победы и отрыть в новом терминале аэропорта бюст бывшему премьер-министру Баварии Францу Йозефу Штраусу, стало известно в марте этого года. Представители немецкой стороны опубликовали программу, по которой визит в аэропорт намечен на 10 мая, а открытие бюста должно помочь укреплению дружественных связей между воздушными воротами Волгограда и Мюнхена. Открывать бюст собрался общественный деятель из баварского города Денкендорф Кристиан Хольц. Новость осталась бы незамеченной, если бы не одно но: Франс Йозеф Штраус был не только премьер-министром Баварии и председателем наблюдательного совета Airbus. Он был еще и офицером-зенитчиком, воевавшим в Сталинграде в составе шестой армии Фридриха Паулюса

Сталинград Франца Йозефа Штрауса

Яркая биография экс-министра ФРГ для россиян весьма неоднозначна. Выросший в семье мясника, 24-летний Франц Йозеф летом 1939 года был призван в вермахт и отправился на завоевание Франции . Уже через год артиллериста Штрауса произвели в унтер-офицеры. Осенью 1941 года он выучился в офицерской школе, попутно завершил учёбу в университете.

Данных о членстве Штрауса в национал-социалистической партии Германии (НСДАП) нет. Хотя порой упоминается, что он числился в немецких молодёжных нацистских организациях.

Став лейтенантом и получив должность командира взвода зенитно-артиллерийской батареи, Штраус был направлен в 22-ю танковую дивизию шестой армии Паулюса. Участвовал в боях за Сталинград и, судя по всему, весьма успешно. Будущий министр обороны ФРГ стал кавалером двух ценных боевых крестов: Железного креста и «Креста военных заслуг», выдававшихся за личную храбрость и героизм, проявленные на поле боя.

Из окружения он вылетел за три недели до полной капитуляции

За три недели до капитуляции окружённой немецкой группировки Франц Йозеф был отозван из «котла» на курсы командиров батареи тяжелой артиллерии. По дороге с фронта Штраус обморозился в застрявшем посреди степи эшелоне, попал в госпиталь, а вылечившись, до конца войны учил артиллеристов.

Попав после окончания Второй мировой войны в плен к американцам, Штраус доказал своё неучастие в военных преступлениях и быстро вернулся домой. Уже в 1946 году он избрался от партии «Христианско-социальный союз» в совет округа Шонгау и еще через три года стал генеральным секретарём партии. Потом он занимал министерские посты, занимаясь особыми поручениями, атомными вопросами, обороной и финансами ФРГ. С 1978 по 1988 годы был премьер-министром Баварии. Международный аэропорт столицы Баварии — Мюнхена — до сих пор носит имя Штрауса.

Кому нужен бюст Штрауса?

Сергея Лаврова. Инициатором установки памятного мемориала выступил баварец Кристиан Хольц — врач и общественный деятель, много лет занимающийся увековечиванием памяти погибших в России немецких солдат и офицеров. Именно он предложил построить капеллу мира на мемориальном солдатском кладбище в Россошке, которая была заложена при участии министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и главы МИД России

Кристиан Хольц уже много лет крепит баварско-волгоградскую дружбу

Впервые свои планы о волгоградском и мюнхенском аэропортах Кристиан Хольц высказал 1 февраля на официальном приёме у мэра города-героя Андрея Косолапова

— Мы также стараемся поддержать развитие дружбы аэропортов между аэропортом Волгограда — Гумрак — и аэропортом Мюнхена имени Франца Йозефа Штрауса, — говорилось в речи Кристиана Хольца. Отмечалась и дата «развития» — 10 мая.

Уже 12 февраля в интервью немецкому изданию Хольц рассказал, что с 7 по 11 мая делегация из Баварии нанесет важный визит в Волгоград. 8 мая они посетят матч юношеских команд по футболу между сборными России и Германии на стадионе «Зенит» , 9 мая посмотрят парад на площади Павших борцов и проведут акцию скорби на мемориальном кладбище в Россошках.

— У известного московского скульптора я заказал бюст бывшего премьер-министра Баварии и председателя наблюдательного совета Airbus, который должен найти свое место в новом здании аэропорта в Волгограде, — цитировало Хольца немецкое издание. — Инициатива прежде всего направлена на укрепление мира между нашими двумя странами, чтобы ничего подобного тому, что случилось зимой 1942–1943 годов, больше не повторялось.

На официальном сайте Ost-West-Wirtschafts-Forum (Федеральное объединение немецких обществ «Запад-Восток») 6 марта появилась полная программа пребывания баварской делегации.

— 10 мая в терминале «С» волгоградского аэропорта делегаты примут участие в торжественном открытии бюста Францу Йозефу Штраусу, — говорилось в расписании. — Бюст будет установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева. Начало мероприятия в 10:00 часов.

Никогда и ни за что!

Как только боевое прошлое баварского премьера стало известно в Волгограде, все немедленно начали открещиваться от возможной причастности к установке памятника.

Именно Кристиан Хольц стал инициатором появления Капеллы мира в Россошках

— Никаких запросов и документов об установке бюста Францу Штраусу в международный отдел комитета экономической политики и развития администрации Волгоградской области не поступало, — сообщили V1.ru в пресс-службе региональной администрации. — Кроме того, по данным международного отдела, имя Кристиана Хольца не числится ни в одной официальной делегации. Глава Волгограда Андрей Косолапов сообщил V1.ru, что никаких взаимоотношений с господином Хольцем не имеет.

— То, что вопрос по установке бюста обсуждался с нами ранее, — это абсолютная ложь. Он никак не поднимался, и обо всём я узнал из СМИ. То есть это брехня полная! — эмоционально отреагировал мэр. — Я не знаю, откуда взялась вся эта шумиха. Какие-то пранкеры хотят что-то расшатать по принципу, как было в Кемерово . В Волгограде никогда не будет стоять памятник немецкому офицеру! Волгоград — центр патриотического воспитания, который боролся с фашизмом и будет бороться с ним во всех проявлениях! Господина Хольца я видел и знаю, но никогда с ним тему установки бюста Штраусу не обсуждал, и он её при мне не поднимал. Администрация Волгограда не имеет никаких отношений с этой организацией. То, что немцы устанавливали что-то в Россошках — это ведение областной администрации. Мы с ними никак не взаимодействуем.

Официально открестился от размещения бюста в своем терминале и Международный аэропорт Волгограда. АО «Приволжтрансстрой» опроверг слухи, что будущий памятник якобы хранится на его складах.

Бюст преткновения

Скульптурный портрет Франца Йозефа Штрауса был создан Дмитрием (Даниилом) Рябичевым в конце 80-х годов прошлого века, рассказали V1.ru в мастерской династии скульпторов Рябичевых. Выдающийся российский скульптор Дмитрий (Даниил) Рябичев в годы Великой Отечественной войны в 16 лет ушёл добровольцем на фронт, воевал на Третьем Белорусском фронте, командовал взводом автоматчиков. Он является почётным жителем Денкендорфа, а его бюст, созданный сыном Александром, стоит напротив городской ратуши.

— ​ Предполагалось, что скульптура Франца Йозефа Штрауса будет установлена в музее Волгограда по предложению Кристиана Хольца, — пояснила супруга автора бюста Александра Загряжская. — С несколькими музеями велись переговоры, но они ничем не закончились. Изготовление скульптуры никем не финансировалось, во всяком случае в наши дни. Она была изготовлена еще 30 лет назад и хранилась в мастерской как творческая работа. Тогда же была создана и композиция «Танцующие дети», изображающая баварского мальчика и русскую девочку, что установлена в городе Денкендорф, но так и не смогла появиться в свое время в Волгограде и поставлена в Москве у Пресненской управы.

«Это непонятная травля»

Баварцы до последнего отказываются комментировать ситуацию с бюстом. Сам Кристиан Хольц отказался отвечать на телефонные звонки и запросы по электронной почте от V1.ru. Ost-West-Wirtschafts-Forum также хранил молчание. Только недавно Хольц дал официальное интервью о деятельности общества дружбы Баварии и России с условием, что его не будут спрашивать о памятнике, который так и не будет установлен. И только несколько дней назад с официального сайта организации исчезла строка об открытии бюста Фрайцу Йозефу Штраусу в программе мероприятий делегации в Волгограде на 7–11 мая.

Бюст бывшего немецкого зенитчика хотели поставить у портретов советских авиаконструкторов

Как рассказала V1.ru супруга скульптора Александра Рябичева Александра Загряжская, с которым немецкий общественный деятель общается уже много лет, Кристиан Хольц ушел в депрессию после жёстких комментариев официальных лиц Волгограда и Волгоградской области.

— Он с огромной радостью хотел приехать в Волгоград на 9 Мая. Кристиан верующий и очень добрый человек. Он много десятилетий посвятил общественной и просветительской деятельности, вкладывал в своё дело личные средства, не афишируя это. Ему очень тяжело! Он даже от меня не брал трубки, хотя мы очень хорошо общаемся, — поделилась Александра Загряжская. — Его просто начали травить в СМИ. Он отдаёт всего себя доброму делу, примирению сторон и улучшению отношений между Россией и Германией. В Баварии, например, Штрауса не считают нацистом, там он национальный герой. Он понимал, что это была трагедия, но не отказывался от своего прошлого. Во время его визита в СССР Михаил Горбачёв поздравил Штрауса с первым посещением Страны Советов. На что Штраус ответил, что это уже второй визит. А первый был в Сталинграде.

Источник в администрации Волгоградской области рассказал V1.ru, что подробностей боевой биографии Штрауса в регионе просто не знали.

— Кристиан Хольц работал по различным проектам в регионе уже почти 20 лет. Никаких провокационных вещей за ним никогда не отмечалось, — рассказал V1.ru источник. — Все, кто его знает, подтвердят, что Кристиан порядочный и честный человек. Все свои предложения по деятельности немцев в Волгоградской области он направил через МИД Германии в МИД России. Из Москвы данные предложения, естественно, были направлены в Волгоградскую область. Все благосклонно отнеслись к немецким инициативам, в том числе и по установке бюста Штраусу. Но в результате получился чуть ли не международный скандал. Хотя надо было просто вовремя изучить биографию Штрауса и немного подумать.