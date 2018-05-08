Инициативы главы государства — главная движущая сила развития ДВ — Вячеслав Шпорт

По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, инициативы Президента РФ стали главной движущей силой развития Дальнего Востока.

«При личном участии главы государства в стране реализуются масштабные социальные и экономические проекты, а Дальний Восток определен основным приоритетом XXI века. Благодаря многомиллиардным вложениям со стороны федерального центра, созданию условий для привлечения инвестиций, наш регион динамично развивается. Загрузку получили оборонные предприятия. Совместно мы строим школы, детские сады, больничные комплексы, промышленные объекты. Создание условий для привлечения и закрепления населения на Дальнем Востоке — главный приоритет. Уверен, мы и впредь будем опираться на поддержку Президента РФ», — сказал Вячеслав Шпорт.