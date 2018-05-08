В Большом Кремлевском дворце в Москве состоялась официальная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации. Участие в ней приняли около трех с половиной тысяч человек. Это члены Правительства РФ и Совета Федерации, депутаты Государственной думы, судьи Конституционного суда, представители всех конфессий, общественности и деятели культуры, главы дальневосточных территорий, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Вступая в должность, Владимир Путин положил руку на текст Конституции РФ и принес присягу на верность народу России. Глава государства также поблагодарил избирателей за поддержу на выборах, обозначил приоритеты в экономике и социальной сфере. «Сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека находятся в центре нашей политики. Наш ориентир — Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого», — сказал Владимир Путин.
По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, инициативы Президента РФ стали главной движущей силой развития Дальнего Востока.
«При личном участии главы государства в стране реализуются масштабные социальные и экономические проекты, а Дальний Восток определен основным приоритетом XXI века. Благодаря многомиллиардным вложениям со стороны федерального центра, созданию условий для привлечения инвестиций, наш регион динамично развивается. Загрузку получили оборонные предприятия. Совместно мы строим школы, детские сады, больничные комплексы, промышленные объекты. Создание условий для привлечения и закрепления населения на Дальнем Востоке — главный приоритет. Уверен, мы и впредь будем опираться на поддержку Президента РФ», — сказал Вячеслав Шпорт.