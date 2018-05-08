Американцы спасли попавших в ливневую канализацию утят

В штате Техас несколько неравнодушных людей спасли 13 утят, которые попали в ливневую канализацию. Видео человечного поступка опубликовал канал ABC News в Twitter.

Птенцы шли вместе с утками по дороге и оказались отделены от взрослых особей высоким бордюром. В результате 13 утят провалились под решетку сточной системы.

Доставала их оттуда группа добровольцев. Мужчина снял решетку ливневого стока, спустился в воду, а подростки принимали птенцов и укладывали их в коробку.

Потом птиц вернули на расположенное неподалеку озеро.

В начале мая в затопленный «поворотный круг» ростовского депо заплыла дикая утка с одиннадцатью утятами. Чтобы пернатое семейство выжило, пришлось приостановить ремонтные работы.