Золоченые цитаты из Сталина, или декоммунизация по-берлински

Недавний инцидент, когда в Варшаве облили краской памятник в честь воинов Красной Армии, напоминает, что история никогда не заканчивается. Кроме того, она, к сожалению, не бывает черно-белой. Тела похороненных под монументом солдат в 1960-е годы перенесли в другое место, однако, нельзя забывать о том, что эти люди отдали свои жизни в борьбе с нашим общим врагом. Пакт Молотова — Риббентропа, депортация польских граждан, уничтожение членов Армии Крайовой, отсутствие эффективной помощи участникам Варшавского восстания — это одна сторона медали, но эти конкретные воины упокоились именно здесь.

Вопрос о том, как следует увековечить их память, до сих пор остается открытым. Может быть, было бы достаточно мемориальной доски, сообщающей о неоднозначной роли людей, которые стали одновременно и освободителями и гонителями? Венгерский писатель Шандор Мараи (Sándor Márai) метко подметил, что они не могли никому принести свободу, поскольку не имели ее сами.

Проблемы с памятниками, возведенными в честь победоносной Красной армии, возникают не только в Польше . В берлинском Трептов-парке в 1949 году создали эклектичный монумент в честь красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны. Это самый крупный такого рода объект за пределами СССР. Хотя Советский Союз давно распался, памятник сохранился в той форме, в какой его задумал «коллектив» советских авторов.

Впрочем, «памятник» — это слишком слабое слово для описания комплекса, располагающегося на 10 гектарах. Доминантой выступает 12-метровая статуя воина-освободителя, который в одной руке держит меч, а другой — заботливо обнимает ребенка. Под сапогом солдата лежит огромная раздавленная свастика. Вход на территорию комплекса украшает триумфальная арка, за ней посетителей на большой площади встречает аллегорическая фигура, изображающая Родину-мать. Далее ведет широкая слегка поднимающаяся в гору аллея, обрамленная березами, над ней склоняются два гранитных знамени, у которых стоят две коленопреклоненные фигуры воинов. Далее идет ряд символических солдатских могил. На территории Трептов-парка захоронены более 5 тысяч советских солдат. Вокруг кладбища возвышаются 16 белых мраморных саркофагов (то есть столько, сколько республик входило в состав Советского Союза вместе с Карело-Финской ССР). Они украшены барельефами, изображающими батальные сцены, и цитатами из речей Сталина на русском и немецком языках. Позолоченные буквы изречений диктатора и убийцы остаются нетронутыми, более того, несколько лет назад их старательно отреставрировали.

В договоре, заключенном в 1990 году по итогам переговоров в формате «два плюс четыре» (то есть серии встреч представителей двух немецких государств и четырех держав, входивших в антигитлеровскую коалицию), Германия обязалась содержать и ремонтировать все военные мемориалы на своей территории. Кроме того, она не может ничего менять в этих объектах без предварительных консультаций с Россией

Можно сказать, что Германия развязала войну и проиграла ее. Однако у истории есть и другая сторона: насилие, грабежи, лагеря для гражданских лиц, наконец, раздел страны и передача ее части под советское управление. Власти ГДР преследовали своих подданных, обращаясь к передовому опыту своего Старшего брата. Для всей этой части Европы Сталин был преступником и диктатором, а в Трептов-парке с 1949 года и до момента падения Берлинской стены партийное руководство ГДР проводило массовые праздники и военные парады.

Нетронутая временем цитата из Сталина звучит, как издевка: «Сила Красной Армии состоит в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов». На мой взгляд, этим словам можно было позволить несколько поблекнуть.