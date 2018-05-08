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В Ульяновске утвердили порядок избрания сити-менеджера
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В Ульяновске утвердили порядок избрания сити-менеджера 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновске на внеочередном заседании гордумы утвердили порядок избрания главы администрации города. Об этом «ФедералПресс» сообщил депутат городской думы Ульяновска Юрий Мухин.
«Пока мы только приняли решение о создании регламента предстоящего конкурса. Соответственно дальше кандидаты будут подавать свои заявки. Сейчас прописали мы регламент, а потом будем рассматривать тех, кто подал заявления и на конкурсной основе у нас появится глава администрации», — пояснил изданию Юрий Мухин.
Напомним, в конце апреля в ульяновских Telegram-каналах появилась информация о том, что новым сити-менеджером может стать либо сын действующего губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (у главы региона два взрослых сына — прим. ред.), либо внук экс-главы области Юрия Горячева.
12 апреля сити-менеджер Алексей Гаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. 9 апреля во время аппаратного совещания губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сказал, что он недоволен работой Алексея Гаева.
Фото: Евгений Поторочин
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