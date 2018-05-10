Мэр Ульяновска досрочно сложил полномочия 

Мэр города Ульяновск Сергей Панчин объявил о сложении полномочий во время внеочередного заседания городской думы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации Ульяновска.
"Да, действительно, Сергей Панчин сложил с себя полномочия главы Ульяновска. Исполнять обязанности мэра временно будет и. о. главы администрации города Вадим Андреев", — рассказал источник.
Как отмечается, о причинах сложения полномочий в настоящее время ничего неизвестно.
Ранее на заседании Госдумы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Калининграда Алексея Силанова.