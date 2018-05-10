Глава Ульяновска сложил с себя полномочия

В четверг на внеочередном заседании Ульяновской городской думы глава города Сергей Панчин объявил о сложении своих полномочий. Это связано с переходом Ульяновска на новую систему управления.

До сих пор городом руководили глава, одновременно являющийся председателем городской думы, и глава администрации, нанимаемый депутатами по итогам конкурса. В марте в устав Ульяновска внесли изменения, согласно которым мэр будет управлять уже единолично.