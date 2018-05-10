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Глава Ульяновска сложил с себя полномочия
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Глава Ульяновска сложил с себя полномочия 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
В четверг на внеочередном заседании Ульяновской городской думы глава города Сергей Панчин объявил о сложении своих полномочий. Это связано с переходом Ульяновска на новую систему управления.
До сих пор городом руководили глава, одновременно являющийся председателем городской думы, и глава администрации, нанимаемый депутатами по итогам конкурса. В марте в устав Ульяновска внесли изменения, согласно которым мэр будет управлять уже единолично.
В начале апреля в отставку ушел глава администрации Ульяновска Алексей Гаев. Его обязанности с тех пор исполняет первый заместитель Вадим Андреев. Он же временно возьмет на себя и функции ушедшего в отставку Сергей Панчина, пока новый руководитель не будет избран по конкурсу в соответствии с измененным уставом.
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