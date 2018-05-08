История праздника. Как в Перми отмечали День Победы

В этом году вся страна отмечает 73-ю годовщину Победы. В Перми , как и в других городах, День Победы празднуют каждый год. Но когда-то торжественных парадов с военной техникой и массовых гуляний в городе не было. Мы заглянули в архивы, чтобы узнать, как раньше отмечали 9 Мая в Перми.

После 1945 года День Победы стал официальным праздником в СССР и был объявлен выходным днем. Кроме 9 Мая в стране был введен еще один праздничный выходной день — 3 сентября — День победы над Японией . Но в декабре 1947 года оба Дня победы сделали рабочими. Тогда считалось, что проводить два праздника в масштабах страны получается накладно. К тому же необходимо было восстанавливать разрушенные войной города.

Набережная. Кассы. Вид от речного вокзала. 9 мая 1967 года

По одной версии, Сталин отменил празднование Дня Победы из-за популярного в то время маршала Георгия Жукова , которого он считал своим конкурентом. Пришедший на смену Сталину Хрущев также отказался от празднования Дня Победы из-за того, что праздник напоминал людям Сталина. Но все изменилось при Леониде Брежневе . В 1965 году был юбилей памятной даты, 20 лет. И любивший награды и почести Леонид Ильич распорядился сделать 9 Мая выходным днем.

9 мая 1975 года — открытие памятника Скорбящая

Шествие к памятнику «Скорбящей матери» трудящихся Свердловского района

В советской Перми массовых гуляний, которые мы все привыкли видеть сегодня, не было. В 1950-х годах День Победы был семейным праздником. Люди собирались и вспоминали о погибших на войне в узком кругу. Фронтовые товарищи ездили друг к другу в гости, посещали школы и вузы с лекциями, делились воспоминаниями.

— В Перми массовые мероприятия в День Победы в основном проводились к открытию каких-либо памятников, — рассказывает директор архива города Перми Виктор Новокрещенных. — Так, памятник Уральскому танковому добровольческому корпусу был открыт в марте 1963 года. Это было приурочено к 20-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. На фотографии 9 мая 1968 года — люди, возлагающие цветы.

Открытие памятника «Скорбящей матери»

В 1975 году к 30-летию Победы на Егошихинском кладбище в Перми был открыт мемориал Скорбящая. На архивной фотографии видно, как сотни горожан идут к памятнику с цветами. В этот день в городе было массовое шествие.

Торжественное шествие к памятнику «Скорбящей матери»

В 1985 году во время празднования 40-летия Победы на эспланаде состоялось открытие памятника Героям фронта и тыла. Горожане тогда собрались на улицах Ленина, Коммунистической (сейчас Петропавловская) и на Слудской горке, чтобы понаблюдать за открытием монумента.

9 мая 1985 года — открытие памятника Героям фронта и тыла

— Мы с детьми были, стояли на горке на улице Коммунистической, — вспоминает тот день пермячка Людмила Адиатуллина. — Потом дарили ветеранам войны цветы — всем, кого видели в толпе. Ветеранов тогда еще было много. А сейчас, увы, почти уже нет… Уходят… Спасибо им за мирное небо, за их подвиг!

Парад на улице Ленина 9 мая 2008 года

9 мая 2008 года

Один из ветеранов Великой Отечественной войны

День Победы 9 мая 2009 года

В 1990-х и начале 2000-х годов День Победы праздновали массовыми гуляньями и большим салютом, который после стал непременным атрибутом 9 Мая. Ветеранов стали приглашать на торжественный проход войск пермского гарнизона в центре города. До 2010 года парад проводился на улице Ленина. В этом году торжество уже восьмой раз подряд будет проходить на Октябрьской площади.

Подробнее о праздновании 73 годовщины Победы в Перми, читайте в нашем материале.