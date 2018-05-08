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Жителям Новокуровки и Победы пенсии доставили вертолётом
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Жителям Новокуровки и Победы пенсии доставили вертолётом 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня в села Победа и Новокуровка Хабаровского муниципального района вертолётом авиакомпании «Восток» были доставлены пенсии местных жителей. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве промышленности и транспорта, из-за низкого уровня воды в Амуре для этих населенных пунктов речная навигация пока не началась. Днём ранее на аппаратном совещании в ведомстве заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Ивашкин поручил использовать авиацию для доставки в район социальных выплат.
— Прошу организовать рейс в эти населенные пункты в кратчайшие сроки, понимая значимость праздника Победы для старшего поколения, — сказал министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин.
Напомним, в Новокуровке и Победе проживают 340 и 706 жителей соответственно, в холодное время года транспортное сообщение обеспечивается по зимникам, летом водным транспортом, а в период распутицы вертолётами авиакомпании «Восток».
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