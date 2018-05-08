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В центре города запретили продавать алкоголь на 9 Мая
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В центре города запретили продавать алкоголь на 9 Мая 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В День Победы, 9 мая, в трёх районах Новосибирска будет действовать запрет на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках.
«Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади имени Свердлова до улицы Фрунзе включительно, от улицы Советской до улицы Каменской включительно, на улице Ленина от площади имени Ленина до улицы Урицкого», — сообщили в пресс-центре Новосибирска.
Кроме того, ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре распространяется на магазины в Ленинском и Калининском районах: — от Титова до Широкой, — от Римского-Корсакова до Троллейной, — на Богдана Хмельницкого от остановки «Стадион „Сибирь“» до остановки «Учительская» включительно, — от улицы Александра Невского до Народной.
«Продажа алкогольных напитков 9 мая допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения», — добавили в мэрии.
Также власти порекомендовали летним кафе в этот день завершить работу не позже 23:00.
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