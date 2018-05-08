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Изменится формат празднования фестиваля напитков «Алтайфест»
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Изменится формат празднования фестиваля напитков «Алтайфест» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Фестиваль напитков «Алтайфест» в 2018 году пройдет не так масштабно, но увеличится география мероприятия.
Теперь фестиваль будет проходить в разные даты и в различных районах края. А традиционный большой праздник на одной площадке будут организовывать раз в два-четыре года.
В новом формате праздник стартует на базе «Гуселетовские плесы» в Романовском районе 15-16 июня. Фестиваль пройдет на летнем пляже при участии Деда Мороза и Снегурочки. В середине лета отроется еще одна площадка фестиваля в краевом центре.
Дегустационный конкурс качества напитков пройдет 29 мая.
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