Изменится формат празднования фестиваля напитков «Алтайфест»

Фестиваль напитков «Алтайфест» в 2018 году пройдет не так масштабно, но увеличится география мероприятия.

Теперь фестиваль будет проходить в разные даты и в различных районах края. А традиционный большой праздник на одной площадке будут организовывать раз в два-четыре года.

В новом формате праздник стартует на базе «Гуселетовские плесы» в Романовском районе 15-16 июня. Фестиваль пройдет на летнем пляже при участии Деда Мороза и Снегурочки. В середине лета отроется еще одна площадка фестиваля в краевом центре.

Дегустационный конкурс качества напитков пройдет 29 мая.