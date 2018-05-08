«Деньги — каждому третьему»: сколько ветеранов на Южном Урале и как их поддерживают

На Южном Урале к 9 Мая каждый третий ветеран получит по две тысячи рублей. Деньги вручат тем, кто примет участие в губернаторских приёмах. Сто человек посетят парад на главной площади Челябинска , остальных ждут персональные открытки с поздравлениями. Так отметят праздник. А как поддерживают участников войны в их повседневной жизни? 74.ru узнал, сколько фронтовиков в регионе и на какие льготы они могут рассчитывать.

Всего в Челябинской области 29 982 ветерана Великой Отечественной войны. В Челябинске 484 участника Великой Отечественной войны, 174 инвалида ВОВ. Самому молодому ветерану 87 лет, самому пожилому — 103 года.

Как сообщили 74.ru в пресс-службе Министерства социальных отношений региона, в губернаторских приёмах примут участие 1000 ветеранов. Все они получат по две тысячи рублей.

Для 100 ветеранов из Челябинска, Копейска Коркино , Красноармейского и Сосновского районов организуют посещение торжественного построения на площади Революции и приём в отеле Rаdisson Blu с участием главы региона.

653 участника и инвалида войны из Челябинска получат именные поздравительные открытки от главы города.

Новый дом, такси и тревожные кнопки

В этом году деньги на покупку жилья должны направить 28 ветеранам. Средства выделят из федерального бюджета. Каждый, кто попал в этот список, получит по миллиону.

Если у ветерана есть своё жильё, но оно нуждается в ремонте, он также может рассчитывать на помощь. До конца года такую поддержку планируют оказать 530 южноуральцам. Одни потратят деньги на ремонт своих домов, другие на проведение газа. Из бюджета выделят 14 миллионов. Оплату коммунальных услуг ветеранам компенсируют в 50-процентном размере. Помимо этого в Челябинске предусмотрена бесплатная уборка квартир.

В 14 городах и районах области действует социальное такси, благодаря которому ветераны могут выбраться из дома и решить свои дела. Ежегодно этой услугой пользуются более 500 человек.

Если пожилым людям экстренно нужна социальная или медицинская помощь, они могут обратиться за ней, нажав на тревожную кнопку. Каждый год эта технология помогает трём тысячам ветеранов.

А ещё участники войны могут рассчитывать на обслуживание в магазинах и социальных объектах без очереди, установку телефона и на обеспечение протезами, но почему-то кроме зубных.

В День Победы в Челябинске запустят салют с эффектом 3D из нескольких тысяч залпов. Он продлится 10 минут. Музыки не будет, зато используют новые технологии, благодаря которым фейерверк не потеряет своей красочности даже в снег. Какие мероприятия пройдут 9 мая — смотрите в афише 74.ru.

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