Пермских пассажиров будут возить «фронтовые трамваи»

Накануне Дня Победы пермяков будут возить необычные трамваи. На линию вышли два вагона, в салоне которых находится выставка с редкими военными фотографиями. Необычный проект посвящен 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

Трамваи будут курсировать по маршруту № 5 и № 11. Севшие в салон «фронтовых трамваев» пассажиры смогут не просто проехать до своей остановки, но и познакомится с военной историей нашего края.

«Фронтовые трамваи» легко будет узнать по логотипу «Бессмертного полка» и по надписи «75-лет Уральскому добровольческому танковому корпусу», — рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова. — В салоне много интересных исторических фактов: на откосах — редкие военные фотографии и исторические факты. Впервые были задействованы потолки салонов, где расположены исторические карты».

Необычный проект осуществили «Бессмертный полк» совместно с Пермским архивом социально-политической истории и МУП «Пермгорэлектротранс».