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Пермских пассажиров будут возить «фронтовые трамваи»
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Пермских пассажиров будут возить «фронтовые трамваи» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Накануне Дня Победы пермяков будут возить необычные трамваи. На линию вышли два вагона, в салоне которых находится выставка с редкими военными фотографиями. Необычный проект посвящен 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.
Трамваи будут курсировать по маршруту № 5 и № 11. Севшие в салон «фронтовых трамваев» пассажиры смогут не просто проехать до своей остановки, но и познакомится с военной историей нашего края.
«Фронтовые трамваи» легко будет узнать по логотипу «Бессмертного полка» и по надписи «75-лет Уральскому добровольческому танковому корпусу», — рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова. — В салоне много интересных исторических фактов: на откосах — редкие военные фотографии и исторические факты. Впервые были задействованы потолки салонов, где расположены исторические карты».
Необычный проект осуществили «Бессмертный полк» совместно с Пермским архивом социально-политической истории и МУП «Пермгорэлектротранс».
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