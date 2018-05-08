Грандиозное шоу на озере Даминху в Цзинане

Цзинань , 7 мая / Синьхуа / — Вечером 6 мая на озере Даминху в Цзинане /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ состоялось грандиозное комбинированное шоу с использованием фонтанов воды, огня и тумана, а также лазерных проекторов. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 7 мая /Синьхуа/ — Вечером 6 мая на озере Даминху в Цзинане /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ состоялось грандиозное комбинированное шоу с использованием фонтанов воды, огня и тумана, а также лазерных проекторов. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 7 мая /Синьхуа/ — Вечером 6 мая на озере Даминху в Цзинане /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ состоялось грандиозное комбинированное шоу с использованием фонтанов воды, огня и тумана, а также лазерных проекторов. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 7 мая /Синьхуа/ — Вечером 6 мая на озере Даминху в Цзинане /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ состоялось грандиозное комбинированное шоу с использованием фонтанов воды, огня и тумана, а также лазерных проекторов. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 7 мая /Синьхуа/ — Вечером 6 мая на озере Даминху в Цзинане /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ состоялось грандиозное комбинированное шоу с использованием фонтанов воды, огня и тумана, а также лазерных проекторов. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй

Цзинань, 7 мая /Синьхуа/ — Вечером 6 мая на озере Даминху в Цзинане /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ состоялось грандиозное комбинированное шоу с использованием фонтанов воды, огня и тумана, а также лазерных проекторов. Фотографии Синьхуа/Сюй Сухуэй