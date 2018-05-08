Укрупнение текстильного производства в уезде Сунин

Шицзячжуан, 7 мая / Синьхуа / — В уезде Сунин городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ осуществляется процесс производственного укрупнения местных тесктильных предприятий мануфактурного типа, в результате чего формируется единая производственная цепочка, включающая изготовление тканей, их набивку, пошив одежды, реализацию продукции и научные разработки.

В настоящее время на территории уезда Сунин работают свыше 800 текстильных предприятий с годовым объемом производства более 7 млрд юаней.

Шицзячжуан, 7 мая /Синьхуа/ — В уезде Сунин городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ осуществляется процесс производственного укрупнения местных тесктильных предприятий мануфактурного типа, в результате чего формируется единая производственная цепочка, включающая изготовление тканей, их набивку, пошив одежды, реализацию продукции и научные разработки.

В настоящее время на территории уезда Сунин работают свыше 800 текстильных предприятий с годовым объемом производства более 7 млрд юаней.

Шицзячжуан, 7 мая /Синьхуа/ — В уезде Сунин городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ осуществляется процесс производственного укрупнения местных тесктильных предприятий мануфактурного типа, в результате чего формируется единая производственная цепочка, включающая изготовление тканей, их набивку, пошив одежды, реализацию продукции и научные разработки.

В настоящее время на территории уезда Сунин работают свыше 800 текстильных предприятий с годовым объемом производства более 7 млрд юаней.

Шицзячжуан, 7 мая /Синьхуа/ — В уезде Сунин городского округа Цанчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/ осуществляется процесс производственного укрупнения местных тесктильных предприятий мануфактурного типа, в результате чего формируется единая производственная цепочка, включающая изготовление тканей, их набивку, пошив одежды, реализацию продукции и научные разработки.

В настоящее время на территории уезда Сунин работают свыше 800 текстильных предприятий с годовым объемом производства более 7 млрд юаней.