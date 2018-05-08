Археологи ИГУ получили правительственный грант на 54 миллиона рублей

«В центре исследования — новая система обработки больших объемов междисциплинарных данных, а также использование цифровых технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и Северной Америки», — подтвердила один из руководителей проекта Екатерина Липнина.