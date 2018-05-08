Археологи ИГУ получили правительственный грант на 54 миллиона рублей 

«В центре исследования — новая система обработки больших объемов междисциплинарных данных, а также использование цифровых технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и Северной Америки», — подтвердила один из руководителей проекта Екатерина Липнина.
Пять лет назад иркутские ученые-физики впервые выиграли конкурс мегагрантов Правительства РФ, получив 90 млн рублей на проект «Гамма-астрономия мульти-ТэВных энергий и происхождение Галактических космических лучей». В рамках этого проекта в Тункинском астрофизическом центре коллективного пользования ИГУ идет строительство крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA. Три года назад выездная комиссия Минобрнауки России убедилась в успешной реализации проекта и продлила грант еще на два года и 60 млн рублей. В 2017 году университет получил дополнительные 171 млн рублей из федерального бюджета.