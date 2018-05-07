Три компании из США подписали или обсуждают заключение специнвестконтрактов с Россией

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что три американские компании подписали или ведут переговоры по поводу подписания специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с российской стороной, передает РИА «Новости» "Мы знаем о трех компаниях, которые либо подписали, либо ведут переговоры по СПИК: одна в фармацевтическом секторе, вторая — в авиастроении, третья занимается сельхозтехникой", — заявил Родзянко. По его словам, многие компании в США решили этого не делать, так как переговоры приводят к не всегда понятным гарантиям и преимуществам. Ранее Родзянко заявил, что санкции против "Русала" были отложены из-за переговоров компаний США с властями страны.