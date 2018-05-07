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Три компании из США подписали или обсуждают заключение специнвестконтрактов с Россией
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Три компании из США подписали или обсуждают заключение специнвестконтрактов с Россией 

Газета.Ru 19 часов назад
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что три американские компании подписали или ведут переговоры по поводу подписания специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с российской стороной, передает РИА «Новости».
"Мы знаем о трех компаниях, которые либо подписали, либо ведут переговоры по СПИК: одна в фармацевтическом секторе, вторая — в авиастроении, третья занимается сельхозтехникой", — заявил Родзянко.
По его словам, многие компании в США решили этого не делать, так как переговоры приводят к не всегда понятным гарантиям и преимуществам.
Ранее Родзянко заявил, что санкции против "Русала" были отложены из-за переговоров компаний США с властями страны.
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