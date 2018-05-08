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Президентский полк пополнится 15 призывниками из Екатеринбурга
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Президентский полк пополнится 15 призывниками из Екатеринбурга 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Президентском полку будут служить сразу 15 екатеринбуржцев. В городской мэрии рассказали о ходе призывной кампании, об этом сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».
О том, сколько уральцев пополнят Президентский полк, рассказал первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко в эфире программы «Открытая студия». По словам представителя мэрии, сейчас в уральской столице в самом разгаре призывная компания. На службу в армию отправятся 860 призывников, родившихся в 1991-2000 годах.
«Сейчас план выполнен на 21%, призвано почти 190 молодых людей, часть из них уже отправлена в войска. Также на следующей неделе планируется отправка 15 человек в Президентский полк. Это ответственная служба, туда ведется очень серьезный отбор», — прокомментировал Алексей Кожемяко.
Завершится призывная кампания 15 июля. По словам представителя администрации Екатеринбурга, городские власти не сомневаются в том, что к этому времени план по количеству призывников будет выполнен.
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