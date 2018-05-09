«Бессмертный полк» в Екатеринбурге удивил масштабами

Екатеринбурге состоялась традиционная акция «Бессмертный полк», которая в этом году оказалась самой масштабной за последние годы. Ветераны Великой отечественной войны приветствовали ее участников, сообщает в среду, 9 мая, «АиФ-Урал»

Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге стартовало сразу после военного парада Победы и вызвало бурю эмоций у екатеринбуржцев. Участники начали движение от улицы Толмачева сразу после прохода военной техники, дошли до Площади 1905 года, где их ждали ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. А также, неожиданно для всех присутствующих, известный российский актер Андрей Мерзликин , который сразу после парад со своей семьей направился в сторону «Бессмертного полка» и принял участие в акции.

Зрители встречали «однополчан» со слезами на глазах, снимая происходящее на свои телефоны. В то же время участники акции поздравляли ветеранов с праздником со словами «Спасибо». В этом году акция выдалась более масштабной, чем в предыдущие годы. Организаторам пришлось сделать оцепление из волонтеров, которые стеной сопровождали участников до самого конца: на улице Московской участники «Бессмертного полка» завершили шествие.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге состоялся военный парад Победы, посвященный 73-летию со Дня Победы во Второй мировой войне. По центру Екатеринбурга прошли около 2 тысяч военнослужащих и проехали 78 единиц военной техники.