Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днём Победы

«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости», — говорится в телеграмме.