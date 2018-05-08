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Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днём Победы
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Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днём Победы 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил соответствующую телеграмму телеграмму в адрес губернатора Вячеслава Шпорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости», — говорится в телеграмме.
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