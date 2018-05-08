У берегов Камчатки на воду спустили венок в память о погибших в годы войны моряках

ТАСС , 8 мая. Церемония спуска на воду венка в память о моряках, погибших в ходе Курильской десантной операции во время Великой Отечественной войны, прошла в Авачинском заливе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"В Авачинском заливе состоялся ритуал спуска на воду венка в память о моряках, погибших в ходе Великой Отечественной войны, Курильской десантной операции, на боевом тралении у берегов Камчатки.

По многолетней традиции участники акции вышли в море на одном из кораблей бригады охраны водного района, где на траверзе мысов Маячного и Безымянного провели траурный митинг, возложив на воду венок и цветы в память о погибших моряках-тихоокеанцах", — говорится в сообщении.

Воинские почести были отданы морякам, погибшим при боевом тралении у Камчатских берегов, и бойцам Курильского десанта. На месте гибели кораблей на воду спустили венок и матросскую бескозырку с красной звездой.

Владимира Пригорнева. "Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань памяти морякам, погибшим при разминировании входа в Авачинскую бухту, и в их лице — всем нашим морякам, солдатам и офицерам, воевавшим и отдавшим свою жизнь во время Второй мировой войны. Прошло уже много десятилетий после тех страшных событий, но мы чтим и помним тех героев, которые ценой своей жизни очищали от мин Авачинскую бухту. Это наша святая обязанность — передавать знание и память о великой Победе следующим поколениям как символ мужества, самопожертвования и беззаветного служения своей Родине", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края