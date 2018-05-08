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Россельхознадзор во Внуково пресек попытку пассажира из Таджикистана ввезти зараженную фасоль
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Россельхознадзор во Внуково пресек попытку пассажира из Таджикистана ввезти зараженную фасоль 

Агентство «Москва» 8 минут назад
Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям пресекли попытку ввоза из Республики Таджикистан сушеной фасоли, зараженной карантинным объектом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На пассажирском терминале международного аэропорта Внуково при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Таджикистан, была выявлена подкарантинная продукция (фасоль сушеная), на которую действуют временные ограничения на ввоз», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в результате досмотра подкарантинной продукции, был обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза — четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.) в жизнеспособном состоянии, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Данная подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
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