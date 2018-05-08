Развитие по модели «сельское хозяйство плюс туризм» избавило от бедности деревню Мулун

Уезд Уси / Чунцин /, 7 мая / Синьхуа / — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай / была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.

Уезд Уси /Чунцин/, 7 мая /Синьхуа/ — В 2014 году деревня Мулун поселка Фэнхуан уезда Уси Чунцина /Юго-Западный Китай/ была признана бедной деревней. На протяжении последних нескольких лет власти деревни, опираясь на благоприятные местные условия, активно развивали производство медовых помело и саженцев цветковых растений, а также сельский туризм.

В 2016 и 2017 годах среднедушевой чистый доход жителей деревни составил 9180 и 10528 юаней, соответственно. Все местное население вышло из-за черты бедности. Также в деревне Мулун были проведены реконструкция аварийных домов и комплексное обустройство жилой среды.

В 2016 году Мулун получила звание «красивой и удобной для проживания образцовой деревни Китая», а в 2017 году — «зеленой деревни Китая».

Сейчас жители Мулуна приступили к созданию сельскохозяйственных парков, намереваясь использовать преимущества экономической взаимодополняемости аграрной и туристической индустрий с целью дальнейшего роста крестьянских доходов.