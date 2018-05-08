В Кушве три девочки откололись на льдине, гуляя по городскому пруду

Вечером 7 мая около 21:20 в Кушве три девочки откололись на льдине городского пруда. Две сестры 12 и 9 лет вместе со своей восьмилетней подружкой решили прогуляться по замёрзшему городскому пруду, но лёд не выдержал и откололся. Чтобы спасти детей, спасателям пришлось пробираться к ним по ледяной воде и так же возвращаться обратно: девочек по очереди снимали со льдины и на руках переносили на берег. — Чтобы добраться до льдины, на которой находились три девчонки, пришлось по горло в ледяной воде, ломая пористый лед, пробираться около 40 метров, — сообщили сегодня в МЧС по Свердловской области За время, проведенное на городском пруду, девочки получили общее переохлаждение. Сначала их доставили в больницу, а после передали родителям. В МЧС напомнили, что за май это уже второе происшествие на воде. На прошлой неделе в Екатеринбурге утонула полуторагодовалая девочка.