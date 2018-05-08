Ещё
В Кушве три девочки откололись на льдине, гуляя по городскому пруду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кушве три девочки откололись на льдине, гуляя по городскому пруду 

e1.ru 18 минут назад
Фото: e1.ru
Вечером 7 мая около 21:20 в Кушве три девочки откололись на льдине городского пруда. Две сестры 12 и 9 лет вместе со своей восьмилетней подружкой решили прогуляться по замёрзшему городскому пруду, но лёд не выдержал и откололся. Чтобы спасти детей, спасателям пришлось пробираться к ним по ледяной воде и так же возвращаться обратно: девочек по очереди снимали со льдины и на руках переносили на берег.
— Чтобы добраться до льдины, на которой находились три девчонки, пришлось по горло в ледяной воде, ломая пористый лед, пробираться около 40 метров, — сообщили сегодня в МЧС по Свердловской области
За время, проведенное на городском пруду, девочки получили общее переохлаждение. Сначала их доставили в больницу, а после передали родителям.
В МЧС напомнили, что за май это уже второе происшествие на воде. На прошлой неделе в Екатеринбурге утонула полуторагодовалая девочка.
e1.ru: последние новости
Из-за репетиции парада Победы вечером перекроют пол-Екатеринбурга Путин назначил нового начальника ГУФСИН Свердловской области Тело женщины отнесло за ночь на 40 километров: подробности трагедии на «Оленьих ручьях»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1098
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии85
В США рассчитали летальный ядерный удар России213
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом274
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой16
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение