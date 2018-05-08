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В Алтайском крае глава сельсовета осужден за незаконную рубку леса
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В Алтайском крае глава сельсовета осужден за незаконную рубку леса 

АиФ — Алтай 23 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Группа лиц, возглавляемая главой сельсовета Залесовского района, осуждена за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, глава сельсовета нанял бригаду и заключил договор на заготовку леса. Вот только весной 2015 года деревья вырубили на другом участке леса, а летом того же года в отведенных делянах, но в крупном размере.
Осужденные отрицали свою вину, обвиняя в случившемся лесничего, который якобы ошибся при отводе делян (участок леса, выделенный для вырубки). Но доказать это не удалось.
Лесорубам дали условный срок. Также их обязали возместить ущерб — около 3 млн рублей. Полномочия осужденного главы сельсовета досрочно прекращены.
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