В Алтайском крае глава сельсовета осужден за незаконную рубку леса

Группа лиц, возглавляемая главой сельсовета Залесовского района, осуждена за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.

По данным прокуратуры, глава сельсовета нанял бригаду и заключил договор на заготовку леса. Вот только весной 2015 года деревья вырубили на другом участке леса, а летом того же года в отведенных делянах, но в крупном размере.

Осужденные отрицали свою вину, обвиняя в случившемся лесничего, который якобы ошибся при отводе делян (участок леса, выделенный для вырубки). Но доказать это не удалось.

Лесорубам дали условный срок. Также их обязали возместить ущерб — около 3 млн рублей. Полномочия осужденного главы сельсовета досрочно прекращены.