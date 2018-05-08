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Майские виды террасных полей в мяоской деревне уезда Жунцзян
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Майские виды террасных полей в мяоской деревне уезда Жунцзян 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — На фото — майские ландшафты террасных полей в Янкай-Мяоской деревне волости Цзихуа уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — На фото — майские ландшафты террасных полей в Янкай-Мяоской деревне волости Цзихуа уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — На фото — майские ландшафты террасных полей в Янкай-Мяоской деревне волости Цзихуа уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — На фото — майские ландшафты террасных полей в Янкай-Мяоской деревне волости Цзихуа уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — На фото — майские ландшафты террасных полей в Янкай-Мяоской деревне волости Цзихуа уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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