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Зендая оделась как Жанна д’Арк
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Зендая оделась как Жанна д’Арк 

The Blueprint 33 минуты назад
Фото: The Blueprint
Зендая появилась на красной дорожке в образе святой Жанны д’Арк. Про стилиста певицы и актриса, Лоу Роуча, мы уже рассказывали здесь: они часто идут на эксперименты, и сегодняшний вечер не стал исключением.
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