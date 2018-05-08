Зендая оделась как Жанна д’Арк

Зендая появилась на красной дорожке в образе святой Жанны д’Арк. Про стилиста певицы и актриса, Лоу Роуча, мы уже рассказывали здесь: они часто идут на эксперименты, и сегодняшний вечер не стал исключением.