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Красный «Мир» создадут хабаровчане
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Красный «Мир» создадут хабаровчане 

Хабаровский край сегодня 38 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Флешмоб проведут в Хабаровске на площади имени Ленина 9 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Суть его проста — участники должны выстроиться в слово «Мир» и в определенный момент выпустить в небо красные шарики, которые выдадут организаторы мероприятия.
— С 16.00 на площади будут организованы мастер-классы и конкурсы, праздничный концерт. А примерно в 17.00-17.15 состоится сам флешмоб. Раньше мы составляли георгиевскую ленточку, звезду, в этом году решили собрать из людей короткое и емкое слово «Мир», а также выпустить в небо шары по команде. Надпись «Мир», которую мы сделаем, еще и очень актуальна, в связи с политической ситуацией в мире, — рассказала заведующая сектором реализации семейной политики управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Наталья Рис.
На сегодняшний день уже порядка 2000 человек заявили о своей готовности участвовать во флешмобе. Однако организаторы отмечают, что это не предел, ведь присоединиться сможет любой желающий прямо в день проведения этого мероприятия.
Координировать действия и следить за наполнением букв будут волонтеры, они-то и помогут вновь прибывшим хабаровчанам найти свое место. Кстати, организаторы просят, чтобы по возможности на участниках акции были какие-либо вещи красного цвета.
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