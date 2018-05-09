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Генсек ООН отметил вклад Советского Союза в победу над фашизмом
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Генсек ООН отметил вклад Советского Союза в победу над фашизмом 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российская Газета
ООН, 9 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду помнить уроки Второй мировой войны, а также отметил вклад народов Советского Союза в победу над фашизмом. Административный глава всемирной организации выступил на открытии выставки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященной 9 мая.
"Я считаю, что всем нам абсолютно необходимо напоминать себе об уроках Второй мировой войны, которая для Советского Союза стала Великой Отечественной Войной. Она привела к абсолютно невообразимым, опустошительным разрушениям в мире, и я думаю, нам нужно воздать должное тому, что в Советском Союзе предпринимались наибольшие военные усилия [для борьбы] против нацизма. Кроме того, Советский Союз понес наибольшие жертвы, в особенности человеческие жертвы, но и другие жертвы, чтобы победить нацизм", — сказал Гутерриш.
Он призвал страны сделать все возможное, чтобы в мире больше никогда не произошло подобных войн, а также выразил обеспокоенность, что в последние годы идеи, которые пропагандировали нацисты, вновь набирают популярность. «Мы видим политические движения, которые либо признают свою связь с нацистами либо используют их символику, образы и лозунги, к примеру, мы слышим, как фразу „кровь и почва“ повторяют на демонстрациях в разных частях света. Это — рак, который вновь начинает распространяться, и я думаю, что наш долг — сделать все возможное, чтобы излечить эту болезнь. Память о тех, кто победил нацизм в 45-м году, поможет нам побороть любое проявление неонацизма в наше время», — подчеркнул генсек ООН.
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