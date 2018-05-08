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Охотника с оптикой задержали на «Земле леопарда» в Приморском крае
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Охотника с оптикой задержали на «Земле леопарда» в Приморском крае 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Приморье госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» задержали задержали охотника, вооруженного карабином с профессиональным оснащением. Злоумышленник охотился ночью и планировал дезориентировать своих жертв при помощи мощного фонаря. Об этом сообщил сайт национального парка.
Он проник в нацпарк на автомобиле и прошел вглубь заповедного леса пешком. Сотрудники охраны выследили охотника во время патрулирования. Задержали правонарушителя, когда убедились, что он действительно охотился.
Охота ночью с мощным фонарем позволяет ослеплять и на время даже обездвиживать ничего не подозревающих животных, делая их беспомощными. Это безжалостный, изощренный и крайне опасный метод охоты
— сотрудник нацпарка.
Нарушителя привлекут к уголовной ответственности.
Любопытный медведь изменил ракурс съемки автоматической камеры в национальном парке «Земля леопарда», это помогло снять животное на видео.
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